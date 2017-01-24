На Донетчине 25 тыс. взрослых и 300 детей болеют редкими заболеванниями. Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) в конце 2016 года было зарегистрировано 442 взрослых и 39 детей до 17 лет, которые болеют редкими (орфанными) заболеваниями. Об этом сообщает Коммунальное учреждение здравоохранения «Центр первичной медико-санитарной помощи Бахмутского городского совета».

Всего в Донецкой области на учете с орфанными заболеваниями находятся 25 тыс. взрослых и 300 детей.

Согласно данных медиков, 80% всех таких патологий обусловлено генетическими причинами (наследственные нарушения обмена веществ). Остальные 20% – это редкие формы онкологических и онкогематологических болезней, инфекционные и аутоиммунные процессы. Согласно данным Европейского альянса организаций больных редкими заболеваниями EURORDIS, две трети орфанных болезней дают первые проявления в раннем детстве, 30% детей доживают до 5 лет, 65% случаев имеют тяжелое инвалидизирующее протекание, а в 50% – ухудшен прогноз для жизни.

В целом же, если рассматривать все население Земли, то редкие (орфанные) заболевания встречаются у одного человека из двух тысяч.

Согласно Национального плана действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка, лечение 7 болезней (детей до 17 лет) финансируется из государственного бюджета:

болезнь Гоше;

первичные (врожденные) иммунодефициты;

муковисцидоз;

фенилкетонурия;

гипофизарный нанизм/нанизм различного происхождения;

мукополисахаридоз;

ювенильный ревматоидный артрит.

Кроме того, введены новые бюджетные программы по направлениям: «бульозный эпидермолиз» и «легочная артериальная гипертензия».

Как отмечают медики, в Украине сейчас обязательно всем новорожденным в первые дни жизни проводят скрининг на наличие 4 орфанных болезней – фенилкетонурию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром и гипотиреоз. Это позволяет сразу установить или опровергнуть патологию и начать лечение в случае положительного теста.