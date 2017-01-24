Как узаконить изменение цвета автомобиля. Главная

По действующему законодательству при изменении цвета проводится перерегистрация транспортного средства согласно п. 33 Постановления Кабинета министров Украины № 1388-98.

Процедуру необходимо осуществлять в течении 10 дней после возникновения обстоятельств, являющихся основанием для внесения изменений в регистрационные документы.

Независимо от места проживания или регистрации, автовладелец или доверенное лицо может обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:

паспорт;

идентификационный код;

доверенность на уполномоченного представителя (при необходимости);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

В Территориальном сервисном центре МВД №4444 в города Лисичанска (Луганской обл.) пояснили, что сейчас при регистрации автомобиля в графе «цвет» вписывают только 11 основных цветов без уточнений относительно оттенков: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, коричневый, серый, оранжевый, желтый, белый.

«Так что, если транспортное средство окрашено в несколько цветов, в свидетельстве о регистрации указывается преобладающий», – разъяснили специалисты сервисного центра.

Источник: Первая полоса