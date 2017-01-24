Красный Крест в Лисичанске проводит перерегистрацию переселенцев. Главная

В Лисичанске (Луганская обл.) городская организация Общества Красного Креста проводит перерегистрацию на 2017 год внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в городе. Об этом сообщает администрация местной организации Общества Красного Креста.

«Просим переселенцев посетить организацию и сделать перерегистрацию», – отмечается в сообщении.

В организации напомнили о перечне оригиналов документов, которые необходимо иметь при себе:

паспорта членов семьи;

свидетельства о рождении детей;

индивидуальные идентификационные коды;

справки о переселении;

документ, подтверждающий льготную категорию.

Перерегистрация проводится по адресу: город Лисичанск, ул. Малиновского, 22а (здание Управления труда и социальной защиты населения), контактный телефон +380 (6451) 7-27-28.

Приемные дни: с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Источник: Первая полоса