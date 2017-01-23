Провайдеры Мариуполя присоединились к акции протеста. Отключить Интернет грозят уже 3 февраля. Новости

Интернет-провайдеры планируют организовать три «волны» акций протеста и трижды на час отключить Интернет по всей Украине. Участие в акциях протеста уже подтвердили провайдеры из Мариуполя, Сум, Чернигова и Днепра. Об этом сообщил один из инициаторов акций протеста, директор интернет сервис провайдера «Павлабор» (Сумы) Владимир Падюков.

Проблема, с которой провайдеры выходят на акции протеста, заключается в том, что технологии 3G и 4G требуют построения локальных кабельных сетей с базами на опорах, аналогично фонарям уличного освещения. Связисты вынуждены сотрудничать с балансодержателями опор. Но энергопередающие компании грубо злоупотребляют монопольном положением, выставляют завышенные необоснованные цены. Например, в Киеве и Киевской области требуют 30 грн за аренду одной опоры в месяц, причем оплату выставляют сразу за несколько месяцев вперед, что может выливаться в сотни тысяч гривен. Попытки апеллировать к НКРЭКУ безуспешны. Регулятор отвечает, что это частная собственность и они «не при делах».

«Жалобы участников рынка я бы распределил следующим образом: в 60% случаев – злоупотребление в вопросе совместного подвеса, 30% – злоупотребление в вопросе доступа к многоквартирным домам, 10% – прочие злоупотребления. Сегодня на рынок наступают технологии 3G и 4G. Они требуют построения локальных кабельных сетей, которые подразумевают, что с плотностью в 100-200 метров должно стоять устройство, к которому подведен Интернет и питание, задача которого обеспечить связь», – рассказал Падюков.

Если проблему не удастся решить, что организаторы акции обещают три волны отключения от Интернет. Так, 3 февраля операторы планируют передать обращение и пакет жалоб в антикоррупционный Комитет Верховной Рады, прекратить подачу доступа в Интернет по всей Украине на один час и организовать пресс-конференцию.

Если реакция не последует, то акция протеста продолжится 11-12 февраля с передачей пакета жалоб в СБУ и соответствующим прекращением доступа к сети. Третий этап – 20 февраля, когда также запланировано часовое отключение доступа к Интернету и передача жалоб уже президенту.

Источник: Internetua