Юный музыкант-переселенец из Авдеевки покорил своим талантом Европу . Новости

У юного музыканта-аккордеониста Романа Сапунцова из прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) только за последний год в копилке достижений – 6 Гран-при и 3 первых места во всеукраинских и международных конкурсах.

Заветное желание 13-летнего Романа – прославиться на весь мир и приехать с концертом в родную Авдеевку.

С началом боевых действий семья мальчика выехала из Авдеевки. На новом месте им помогли обжиться, и Роман снова взялся за инструмент.

В данный момент он проживает в селе Степанки в Черкасской области и занимается в детской музыкальной школе №3 Черкасс. Как отметила учительница мальчика, талантливый музыкант покоряет слушателя своей сценической харизмой и игрой. Свои первые шаги в музыке мальчик сделал в Авдеевской музыкальной школе, где его первым учителем стал заслуженный работник культуры Александр Сорока.

Источник: Сайт города Авдеевки