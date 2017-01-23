В Москве судят «разведчика ДНР» за рейдерский захват старинного особняка. Главная

Коптевский суд Москвы начал рассматривать по существу дело бывшего «начальника воздушной разведки ДНР» Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин»).

38-летнего «разведчика» обвиняют в причастности к рейдерскому захвату старинного особняка, расположенного по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, 10. Это здание было построено архитектором Матвеем Казаковым для семьи декабриста Нарышкина.

За особняк на Гоголевском бульваре идет настоящая война с 2007 года. Сейчас там находится несколько торговых точек и офисов, владельцы которых платят собственнику здания арендную плату.

Прежние владельцы здания Михаил Чернов и Михаил Балакирев сначала его продали, потом через «подложный» иск и подкуп судьи (ее услуги были оценены в €100 тыс. и $4 тыс.) отсудили здание обратно. В 2013 году Чернов и Балакирев за мошенничество были приговорены к 9 и 7 годам заключения соответственно. Привлечь судью не удалось, т.к. она успела скрыться в США.

После этого здание на основании решения «сбежавшей» судьи было продано компании «Делимар Корпорейшн ЛТД», интересы которой представлял юрист Дмитрий Лысаковский (ныне бывший «разведчик ДНР»). Вернее, тогда он носил фамилию своего отчима — Коцубанов. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

И тогда Коцубанов поменял в ЗАГСе паспортные данные, став Дмитрием Лысаковским. Вскоре после этого он отправился на Донбасс, где стал «ополченцем» с позывным «Гудвин».

По словам самого Лысаковского, он участвовал в событиях на Донбассе с лета 2014 года. «С сентября-октября я лично принимал участие в боевых действиях в составе различных подразделений ополчения на территории ЛНР. Через какое-то время я создал группу, которая стала заниматься разведкой с воздуха», – сказал «Гудвин» в одном из своих интервью.

Он утверждает, что задачей его подразделения была разведка украинских позиций, корректировка артиллерийского огня и разведка местности.

По некоторым данным, Лысаковский дважды был награжден в «ДНР», занимал посты «официального представителя ДНР при ООН» и «первого секретаря верховного совета Новороссии». Незадолго до задержания он претендовал на пост начальника службы «ПВО ДНР».

До войны на Донбассе Лысаковский окончил Европейский университет в швейцарском Монтре по специальности «международное право». После этого в России он работал на руководящих должностях в различных коммерческих организациях и банках. С 2001 года он был совладельцем и руководителем ряда компаний в Москве и Подмосковье, занимавшихся оптовой торговлей (ООО «Дженерал Логистикс», ООО «Арт-Деко», ООО «Экостройкомплект», ООО «Нестези»), производством изделий из бетона (ООО «Еврокам Интернешнл»), финансовым посредничеством (ООО «К2 Финанс Групп»).

Затем юрист был старшим партнером в адвокатской компании «Лысаковский и партнеры», специализирующейся на защите бизнеса от рейдерских захватов.

По материалам: Газета.RU