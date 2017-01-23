Тука резко раскритиковал законопроект о блокаде Донбасса. Главная

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире «Громадського ТВ» резко раскритиковал политиков, выступающих за полную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса.

«Когда я слышу от господина Березюка тезис о том, что оккупированная территория — это гангрена, которую необходимо отрезать. У меня только один ответ. Это у вас в голове гангрена, которую необходимо вырезать. Невозможно на таких основах строить единую Украину, которую 25 лет разрывали на куски», — сказал Тука.

Тука также добавил, что если украинские власти официально перестанет поставлять воду на неподконтрольные территории, мировое сообщество может обвинить Украину в геноциде.

Фото: varota.com.ua

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