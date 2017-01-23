Рада отменит «закон Савченко» в феврале, – Геращенко. Главная

Народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко надеется, что Верховная Рада отменит «закон Савченко» в феврале. Об этом Геращенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Закон Савченко, который, я очень надеюсь, сейчас меня видят коллеги-депутаты, мы в феврале месяце наконец отменим. К чему привел этот закон? Мы начали засчитывать тем, кто сидит в СИЗО, это, как правило, за тяжкие преступления – убийства, ограбления, людям год за полгода. Итог: вышли одиозные коррупционеры, одиозные мошенники…», – сказал Геращенко.

Напомним, 15 ноября Верховная Рада Украины провалила два законопроекта, которыми предлагалось внести изменения в порядок зачисления срока предварительного заключения в срок отбывания наказания, предусмотренный так называемым «законом Савченко».

26 ноября 2015 года Рада приняла закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», более известный как «закон Савченко». Согласно этому закону, в случае приговора к лишению свободы суд зачисляет срок предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета «один день предварительного заключения за два дня лишения свободы». Ранее Уголовный кодекс предусматривал, что срок, проведенный в СИЗО, включается в срок тюремного заключения из расчета «день за день».

В правоохранительных органах критикуют «закон Савченко», поскольку, как утверждают силовики, многие вышедшие на волю благодаря этому законодательному акту заключенные снова встали на преступный путь.