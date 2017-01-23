Для Украины опасно отказываться от Донбасса, – Чорновил. Главная

Отказ от временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса может впоследствии грозить Украине потерей других территорий. Об этом в комментарии «Апострофу» заявил политический аналитик, в прошлом народный депутат Украины Тарас Чорновил.
Он отмечает, что если страна откажется от Донбасса или Крыма под предлогом, что «это поможет забыть сепаратистские идеи», то подобная проблема возникнет и в Харьковской области, и в других регионах. Такие настроения будут создаваться на территориях искусственно.
Чорновил считает, что не стоит забывать, что на Донбассе живут украинцы. И то, что много людей покинули свои дома на Донбассе, говорит о том, что они хотят жить в Украине.
Читайте также:
- План Пинчука: Донбасс в обмен на Крым
- Крым в обмен на деньги. Что советуют Трампу по Донбассу
- Киссинджер предложит Трампу игнорировать Крым, но оставить Украине Донбасс, – СМИ
- Украина должна пожертвовать Крым, заморозить конфликт на Донбассе и отказаться от НАТО, – Пинчук
- Война на Донбассе: четыре международные модели урегулирования конфликта
- «Хорватский сценарий» для Донбасса. Опыт для Украины
- Деоккупация по-хорватски. Советы для Украины
- Чему может научиться Украина на опыте разделенной Германии
- Выборы на неподконтрольной территории. Как это сделала Молдова (Фото)
- Украина разработала план возвращения «ДНР», «ЛНР» и Крыма
Комментарии