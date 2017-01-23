Для Украины опасно отказываться от Донбасса, – Чорновил. Главная

Отказ от временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса может впоследствии грозить Украине потерей других территорий. Об этом в комментарии «Апострофу» заявил политический аналитик, в прошлом народный депутат Украины Тарас Чорновил.

Он отмечает, что если страна откажется от Донбасса или Крыма под предлогом, что «это поможет забыть сепаратистские идеи», то подобная проблема возникнет и в Харьковской области, и в других регионах. Такие настроения будут создаваться на территориях искусственно.

Чорновил считает, что не стоит забывать, что на Донбассе живут украинцы. И то, что много людей покинули свои дома на Донбассе, говорит о том, что они хотят жить в Украине.

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