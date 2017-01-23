В Кремле видят успех политики на истощение Украины, – российский политолог. Главная

Российский политолог Лилия Шевцова считает, что РФ вряд ли пойдет на обострение ситуации на Донбассе, если только в самой России не произойдут некие события, которые будут угрожать власти Кремля. Об этом сообщает «Апостроф».

По словам политолога, у РФ имеется широкий спектр невоенных действий в отношении Украины: экономическое давление, поддержка проявлений недовольства внутри украинского общества и элиты, а также раскол западных государств по украинскому вопросу.

Шевцова отметила, что в Кремле видят успех политики на истощение Украины. Она сказала, что Россия стремится заморозить конфликт на Донбассе, избавиться от санкций и взять Украину измором.

«Но в какой степени эта тактика может быть успешной, зависит во многом и от украинского общества», – добавила Шевцова.

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