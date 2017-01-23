Художник из Луганска создает потрясающие картины обычной шариковой ручкой (Фото). Главная

Художник-самоучка из Луганска Андрей Полетаев создает картины с помощью нестандартной техники. Он рисует обычной шариковой ручкой реалистичные и атмосферные картины (Ballpoint Pen Drawings). Сюжетами его работ становятся городские пейзажи, обычные прохожие мегаполисов, портреты знаменитостей и известные персонажи.

Полетаев в своей работе руководствуется принципом постоянного совершенствования своих навыков. «Никогда не прекращайте учиться и всегда ищите новые методы и способы, чтобы усовершенствовать свои навыки», — отметил он.

Как признался Андрей, сложнее всего ему работать с пейзажами, поскольку приходится многократно наносить на изображение слой за слоем, чтобы изображение не только выглядело эффектно, но, как настоящее произведение искусства, передавало и атмосферу города, и настроение автора.

Примечательно, что количество слоев чернил на некоторых рисунках может достигать 20-ти, а за каждой из таких работ их автор может проводить от 200 до 300 часов, нанося слои и тщательно выписывая детали.

«В моих рисунках я стараюсь показать красоту повседневных моментов, которые нас окружают. Я хочу напомнить, что иногда нам стоит остановиться и оглянуться», — считает Полетаев.

По материалам: Восточное партнерство, Фото: Facebook / Андрей Полетаев

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