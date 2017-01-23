На законопроект о госязыке может не хватить голосов, — политолог. Главная

По мнению политолога Александры Решмедиловой, в Верховной Раде может не хватить голосов для принятия нового законопроекта о государственном языке. Такое мнение эксперт высказала в эфире радиостанции «Голос столицы».

«Пока это инициатива. И тут без помощи и без содействия дополнительных депутатов, той же "Самопомичи" или внефракционных депутатов, или "Воли народа" и "Видродження" не обойтись. Очень часто спасает помощь, допустим, от "Оппозиционного Блока" или еще каких-то оппозиционных фракций. Но я убеждена, что за такую инициативу "Оппозиционный Блок" и представители Юрия Бойко однозначно голосовать не будут по понятным причинам. Потому что не совпадает их видение. А найдутся ли голоса среди просто сил коалиции, однозначно утверждать не приходится. Думаю, что нет. Потому что они даже самые не скандальные инициативы проводят с трудом, не говоря о тех, которые могут разъединять общество», – сообщила политолог.

Также эксперт добавила, что, по ее мнению, большинство украинцев данную инициативу даже не заметят, поскольку заняты вопросами выживания. Вместе с тем, по прогнозам Александры Решмедиловой, представители СМИ и культуры будут активно обсуждать законопроект.

«Думаю, что большинство людей эту инициативу пока даже не заметит и в обсуждении принимать участие не будет, так как заняты просто проблемами выживания. А те, кто будут сейчас максимально это обсуждать, это представители журналистской среды, телевизионной, кинематограф, поскольку много нововведений как раз для представителей культуры, они возмущены. Потому что они несут не только сложности непосредственно реализации этого закона, но и финансовые издержки во многих вопросах», – отметила политолог.

По мнению Решмедиловой, «градус в этом вопросе поднят искусственно».

«Градус в этом вопросе поднят искусственно, потому что так сложилось исторически, что в Украине есть представители и носители разных языков, начиная от национальных меньшинств, которые имели всегда право на школы, какие-то самоуправления, культурные мероприятия на своих языках. Касательно русского языка и притеснений по языковому признаку, этого у нормальных адекватных людей никогда не было и не будет. Все остальное — разжигание споров на почве языка, которые, конечно, при сложившихся обстоятельствах взаимоотношений с РФ могут вызывать у определенных групп более резкие выражения, назовем это так. Но на этой почве сталкивать разные группы в государстве просто бессмысленно. И без того хватает проблем, чтобы из внешних факторов переносить конфликтность на внутренние», – считает эксперт.

Александра Решмедилова также полагает, что данный законопроект не будет рассмотрен одним из первых.

«Насчет того, что эта инициатива будет рассмотрена одной из первых, это не так. У нас достаточно важно сейчас проголосовать для транша МВФ часть пакетов, другие законопроекты, которые ждут своего часа. Я не думаю, что этот законопроект будет как раз топовой новостью сейчас. Да, возможно обсуждение, да, за счет резонанса в обществе могут быть послабления. Часть экспертной среды или журналистской может сознательно перейти на украинский язык. Если там будут принципиальные позиции, которые будут вызывать массовый гнев, назовем это так, достаточно посмотреть обсуждение в социальных сетях, как реагируют уже на эту инициативу. Там достаточно недовольных и достаточно обостряющихся давних конфликтов межличностных, которые могут портить этот законопроект еще в зародыше», – сообщила политолог.

Читайте также: