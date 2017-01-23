За несвоевременную подачу е-деклараций 11 чиновников ждут решения суда. Главная

В Украине за несвоевременную подачу электронных деклараций в суд отправлены 11 протоколов, 7 человек привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил заместитель главы Национального агентства по предупреждению коррупции Украины (НАПК) Руслан Радецкий в эфире телеканала «ZIK».

Он добавил, что в Национальное антикоррупционное бюро Украины переданы материалы по судьям, по народным депутатам, которые отказались подавать декларации с требованием открыть по данным материалам уголовное производство.

Радецкий уточнил, что на проверку декларации дается 180 дней. Но бывают исключения. «Если поступает информация о том, что завтра придет письмо или завтра будет заседание суда, который вынесет решение о доступе к банковской тайне, но сроки закончились, мы можем на эти два дня продолжить проверку», – сообщил замглавы НАПК.

Со своей стороны заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам противодействия коррупции Виктор Чумак заявил, что для того, чтобы антикоррупционный процесс был результативным, е-декларации должны просчитываться в автоматичном режиме. «Не человек должен проводить логичный и арифметичный контроль, это должна делать машина. И когда этот логично-арифметичный контроль не будет сходиться в декларациях, машина просто будет делать красную пометку "Стоп" на данной декларации», – пояснил Чумак.

Присутствующий в студии экс-заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько отметил, что кроме коррупции второй наибольшей проблемой в Украине является бюрократия.

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