В «ДНР» массово открываются алкомаркеты, обменники и комиссионки (Фоторепортаж). Главная

Сегодня города Донецкой области находящиеся под контролем «ДНР» переживают тяжелые времена. Из-за блокады и экономической нестабильности многие предприниматели сворачивают свой старый бизнес. А на зданиях офисов и бывших магазинов все чаще можно увидеть знакомую вывеску с надписью: «АРЕНДА». Об этом в своем блоге для «Восстановления Донбасса» пишет Ева Имова.

Но многие предприниматели учатся выживать, и ищут новые востребованные направления для заработка. Теперь на месте бывших кафе, бутиков одежды, салонов красоты, продуктовых магазинов и кондитерских массово вырастают алкомаркеты, комиссионки и обменники.

В центре Макеевки на одном пяточке расположилось сразу два специализированных магазина по продаже алкоголя. Несмотря на близкое соседство и конкуренцию, кажется, что алкомаркеты совершенно друг другу не мешают. В одном из них в довоенное время успешно работал бутик мужской одежды. Но теперь продавать одежду и обувь стало просто невыгодно — большого спроса нет.

В Донецке алкомаркеты можно встретить на остановках транспорта, где раньше располагались кондитерские и продуктовые магазины. Часто алкомаркеты открывают в зданиях небольших торговых центров или на месте кафе, вблизи автобусных станций и интенсивного пешеходного движения. Теперь можно встретить даже совершенно необычное соседство: алкогольный магазин напротив городской аптеки.

В алкомаркетах можно найти большой ассортимент импортного алкоголя. Стоимость спиртных напитков в таких магазинах практически ничем не отличается от продукции в местных супермаркетах.

Такая динамика заставляет задуматься, почему в неподконтрольных городах массово пропагандируют алкоголь. Кстати, подобный алкогольный бизнес местные предприниматели переняли у россиян. За последний год в России самым динамично развивающимся форматом торговли стали специализированные магазины – алкомаркеты. Теперь такие магазины приживаются и в подконтрольных «ДНР» городах.

Не менее распространенным направлением бизнеса на неподконтрольной территории остаются подержанные вещи. За три года многие модные магазины одежды свернули свою работу, а на их месте массово выросли комиссионки. Такие комиссионки пользуются спросом, как в маленьких городах неподконтрольной Донецкой области, так и в Донецке. В каждом неподконтрольном городе сплошь и рядом можно встретить приметную вывеску с надписью: «Комиссионка».

Даже в самом центре Донецка на месте бывших бутиков одежды, сегодня успешно работают комиссионки. Недалеко от площади Ленина за военный период открылись сразу три комиссионки. А в довоенное время, в одном из таких магазинов, только состоятельные дончане могли позволить себе приобрести комплект нижнего белья, новую одежду или обувь.

Сегодня здесь торгуют подержанными вещами, которые приносят люди из дома. Среди ассортимента товаров можно найти: старые джинсы, платья, обувь, детские коляски, игрушки, посуду и даже бытовую технику. Среди подержанных товаров нередко можно встретить новые вещи с бирками или обувь в коробках.

Кроме того, в связи с экономической блокадой, территорию «ДНР» заполонили многочисленные желтые обменные пункты. Обменники массово выросли на улицах неподконтрольных городов, поэтому наткнуться на них можно практически на каждом углу. Этот бизнес полностью монополизирован местной самопровозглашенной «властью».

Только в центре Донецка на одной улице можно встретить сразу два обменных пунктах, которые как братья близнецы похожи друг на друга. Курс валют в них устанавливается один и тот же. В обменниках «ДНР» никто не занижает и не поднимает курс без разрешения высшего руководства. Сегодня в обменных пунктах можно обменять гривну по курсу 1 к 2. То есть за 1000 гривен в обменниках дают 2000 рублей.

Также за последние три года на месте бывших отделений украинских банков открылись так называемые «Центры обслуживания клиентов» с характерными зелеными вывесками. Это так называемые «финансовые центры», которые предлагают денежные услуги местному населению. Однако ассортимент финансовых услуг здесь достаточно ограниченный, так как в таких центрах нельзя ни снять деньги с карт, ни перевести их на необходимый счет.

В основном здесь можно купить или продать валюту. Существует также возможность сдать золото на лом. Золото 585 пробы в таких центрах можно продать от 1400 рублей за грамм (650 грн по курсу НБУ), а драгоценный металл более высокой 850 пробы будет стоить 2050 рублей за грамм (952 грн по курсу НБУ).

В «Центре обслуживания клиентов» можно также пополнить мобильный счет украинских операторов связи Lifecell и Vodafone. Хотя на вывеске центра указывается, что счет пополняется без комиссии, в действительности это не так. Например, для того, чтобы положить на телефонный счет 50 гривен дончанам приходится отдавать около 140 рублей, а это примерно 65 гривен по курсу НБУ.

В то же время для горожан пополнять мобильный счет в таких отделениях гораздо дешевле, чем в специализированных киосках пополнения счета, где цена на услуги связи обычно значительно выше.