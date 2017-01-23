Евросоюзу не нужна украинская продукция, — мнение. Главная

Президент Украины Петр Порошенко посетит Эстонию с официальным визитом. У него запланированы встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером эстонского парламента Эйки Нестором. После этого глава государства отправится с официальным визитом Финляндию. Смогут ли визиты президента в Эстонию и Финляндию сыграть положительную роль в поиске новых рынков для украинской продукции, в эфире радиостанции «Голос столицы» проанализировал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

«Нам говорят об этом, но никакой компенсации за счет Европейского Союза рынков СНГ быть не может. Потому что та продукция, которая поставлялась на рынки СНГ, она, в принципе, не нужна в ЕС, и ЕС будет делать все возможное, чтобы она туда никогда не попала… Поэтому то, что нам говорят, то нам это просто, извините, врут. А вот за политической поддержкой, действительно, Порошенко мог поехать и в Эстонию, и в Финляндию», — заявил Степанюк.