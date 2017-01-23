Развенчать образ «донецкого» как грязного шахтера или уголовника. В Краматорске открылась выставка журналиста из Львова (Фото). Новости

В Краматорске открылась социальная фотовыставка «Нас объединяет Украина». Ее автором стала львовская журналистка Марьяна Пьецух, которая хотела развеять мифы об исторической, языковой, ментальной и культурной разницей между жителями Западной и Восточной Украины.

Социальный проект задумывался с целью показать жителям Галичины, что в Донецкой области живут такие же украинцы, с подобным мировоззрением, своими историями, как радостными, так и печальными.

Когда на востоке начались боевые действия, жители Донетчины были вынуждены уезжать подальше от войны. Марьяна увидела, что во Львовской области переселенцев не очень рады видеть. Часть из них так и не сумела найти жилье, работу на Львощине и отправилась в другие регионы.

Экспозиция объединяет 18 постеров, которые попарно показывают выходцев из Донбасса и Галичины. Каждый постер несет определенный лозунг, который объединяет людей: традиции, история, честь, несокрушимость, жертвенность, отвага и т.д.

Когда Марьяна встречала одного из героев для своей выставки, она тут же искала его прототип из другой части страны. Так появились рядом:

предприниматель из Тернополя и дизайнер одежды из Донецка – они оба стали волонтерами;

поэтесса из Тернопольской области Марьяна Савка и историк из Макеевки Дмитрий Белый – их семьи были знакомы с советскими репрессиями;

гранатометчик Нацгвардии с позывным «Звон» со Стрыя и доброволец 93-й бригады «Музыкант» из Доброполья, который защищал Донецкий аэропорт;

разведчик УПА Теодор Дясун с Тернопольщины и донецкий милиционер Владимир Шилов, ставший затем участником АТО – они оба открыто выступили против системы.

Выставка «Нас объединяет Украина» сначала экспонировалась во Львове и Тернополе прямо на улице. По словам Марьяны Пьецух, она хотела показать, что люди из Донбасса такие же украинцы, как и во Львове. Это была попытка повлиять на распространенные стереотипы о «донецких» как «недоукраинцах» или «недопатриотах».

«Этот проект, надеюсь, стал открытием для тех, кто никогда не был на Донбассе, не интересовался известными фамилиями дончан и раньше рисовал себе среднестатистический образ "донецкого" в виде грязного шахтера или уголовника», – объясняет Марьяна.

С той же целью выставка приехала и на Донетчину – чтобы развеять здешние мифы о жителях Западной Украины. К сожалению, не все донетчане могут поехать во Львов, чтобы посмотреть, как там живут украинцы. Поэтому «кусочек» Галичины приехал на Донетчину в виде этой выставки, с историями людей, отображенных в экспозиции.

По мнению автора проекта, если в Украине будет пять лет действовать государственная программа, и каждый из детей Донецкой области сможет посетить Западную Украину, это будет 50% успеха патриотизации Донетчины. Не нужно восхищаться тем, что далеко, надо любить ту землю, на которой родился и вырос и делать свой край лучше и краше, уверена Марьяна.

Источник: Вчасно