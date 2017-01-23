В штабе АТО утверждают, что разведения сил в районе Станицы Луганской пока что ждать не приходится. Главная

Разведение сил и средств у Станицы Луганской не произойдет в ближайшем времени. Об этом рассказал представитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, сообщает «УНН».
«В ближайшее время разведения ожидать не стоит. Только вчера неоднократно противник вел огонь там (в Станице Луганской – ред.). За последние два-три месяца не было здесь такого, чтобы огонь прекращался более чем на три дня», – сказал он.
Согласно Минским договоренностям, разведение сил на этом участке произойдет при условии, если не будет нарушаться режим прекращения огня в течение недели.
Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители Украины, ОБСЕ и РФ подписали Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе. Согласно документу, разведение сил должно производиться в районе трех населенных пунктов: в Луганской области – пгт Станица Луганская (ПКТ*) и город Золотое (город разделен линией разграничения), в Донецкой области – село Петровское (НКТ*, Старобешевский район). 1 октября стороны конфликта смогли произвести отвод вооружений в районе города Золотое. В Петровском удалось отвести силы и средства с третей попытки 7 октября. Отвод сил в Станице Луганской был намечен на 9 октября, но процесс не состоялся, также сорвался отвод и 13 октября. Последняя попытка была предпринята 26 ноября, но тоже безрезультатно. Опять попытаются развести вооружения в районе Станицы Луганской 25 января.
Штаб АТО заявлял, что украинская сторона готова к отводу, но только при условии недельного соблюдения «режима тишины», как это прописано в Рамочных соглашениях.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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