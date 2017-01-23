Аброськин пообещал не оставить без внимания факт вымогательства на КПВВ. Новости

Сотрудник полиции вымогал деньги «на бензин» у граждан Украины на выезде из КПВВ «Гнутово». Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

«Вчера на митинге по случаю Дня Соборности ко мне подошла молодая женщина и рассказала о таком случае. 16 января, 11:45, на выезде из КПВВ «Гнутово» двое мужчин, одетые в камуфляж, останавливают машину с нашими гражданами, которые выезжают из неподконтрольной украинским властям территории. Представляются сотрудниками областной нацполиции. В кустах находится машина, принадлежащая местному подразделению полиции. Один из них просит помочь на бензин. На слова «гривен нет» отвечает «давай рублями» и берет 500 российских рублей», – написал Аброськин.

Начальник облуправления полиции подчеркнул, что данный факт не будет оставлен без внимания.

«Уже знаю, как мы поступим с этими «товарищами», – сообщил он.

По словам Аброськина, жалобы на работу сотрудников – бывших «гаишников» поступают ежедневно.

«Ни одно подразделение не проходило такое количество аттестаций. Но они несокрушимы в своей привычке «брать на бензин». И неважно, что недостатка ГСМ в подразделениях полиции Донетчины не существует. Главное для них – «не потерять квалификацию», – отмечает начальник ГУ НП в Донецкой области.

Генерал также констатировал, что за два года его работы в Донецкой области пришлось пообщаться с большим количеством «ходоков» с просьбами назначить «хорошего человека» на ту или иную должность в ГАИ и разрешительную систему, но никто не приходил просить назначения участковым или оперативником уголовного розыска».

Читайте также: