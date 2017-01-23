В 6-ти городах Донбасса объявлен конкурс муралов и благоустройств. Дедлайн – 15 февраля . Новости

Всеукраинский волонтерский лагерь «Строим Украину вместе» («Будуємо Україну разом», БУР) предлагает всем желающим принять участие в конкурсе, который стартует в ряде городов Украины, в том числе и Донбасса. Целью конкурса является помощь активным горожанам в воплощении идеи, которая поможет улучшить и изменить городское пространство, организаторами обещается соответствующая финансовая поддержка.

«Надоели города, полные серых девятиэтажных "коробок"? На лавочки в парках страшно садиться? А для того, чтобы выбросить фантик надо делать экспедицию в поисках свалки? Ты можешь изменить это! А мы поможем!», — мотивируют к участию в конкурсе организаторы проекта в Facebook.

Среди городов-участников Донбасса названы:

Старобельск (Луганская обл.),

Лисичанск (Луганская обл.),

Рубежное (Луганская обл.),

Первомайск (Луганская обл.),

Авдеевка (Донецкая обл.),

Покровск (Донецкая обл.).

Так, отмечается, что в конкурс проводится по двум категориям:

муралы и граффити – мотивационные рисунки и стихи на стенах города;

обустройство общественных пространств (подробнее представлены примеры https://goo.gl/M14fdl).

Предложить свою идею улучшения одного из городов-участников БУР в 2017 году, получить финансирование на ее воплощение можно подав заявку до 15 февраля по ссылке: https://goo.gl/forms/rbbbwpjuLttuxcTJ3

Контактное лицо от организаторов: Алексей, тел. (093)-299-83-00, bur.lef.project@gmail.com

Справка: «Строим Украину вместе» («Будуємо Україну разом») – это всеукраинский волонтерский лагерь, целью которого является сделать украинскую молодежь мобильной и объединить вокруг принципов взаимопомощи и ответственности. Идея лагеря зародилась летом 2014 года, когда команда БО «Львовский образовательный фонд» увидела последствия военных действий на Востоке Украины и было очевидно, что людям будет трудно справиться со своими проблемами. Поэтому организаторы сплотили молодежь со всей Украины, чтобы помочь. Уникальность лагеря, заключается в том, что «мы привозим волонтеров из разных уголков Украины, которые работают совместно с местными добровольцами до обеда, а вечером нас общая культурная программа».