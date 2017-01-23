Красный Крест поможет идентифицировать тела погибших в зоне АТО военнослужащих. Главная

В Центре обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ было проведено межведомственное совещание по вопросам привлечения делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине к идентификации тел (останков) погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Также ожидается, что МККК будет осуществлять информационно-психологическое сопровождение членов семей, родственники которых погибли в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины проинформировал участников совещания о существующих проблемах в вопросах идентификации тел (останков) погибших военнослужащих, о случаях отказа членов их семей признавать результаты ДНК-экспертиз.

Региональный координатор делегации МККК в Украине по судебно-медицинской экспертизе Мария Долорес Морсийо Мендес и заместитель координатора делегации по вопросам защиты населения (по пропавшим без вести) Фабьен Бурдье заявили о готовности присоединиться к процессу идентификации тел погибших военнослужащих.

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