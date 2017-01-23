В прифронтовых городах Донетчины прошли съемки художественного фильма о войне на Донбассе (Фото). Новости

В Донецкой области в прифронтовых городах Марьинке, Красногоровке и Курахово прошли съемки полнометражного художественного фильма. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

Благодаря творческому содружеству Литвы, Украины, Польши и Франции сейчас, в том числе в зоне проведения АТО, проходят съемки полнометражного художественного фильма «Камень Давида / Иней» режиссера Шарунас Бартас.

«В фильме "Иней" режиссер стремится показать вторжения российской армии на территорию Украины и борьбу украинского войска и украинского народа за независимость и территориальную целостность государства», – говорится в сообщении.

«В течение нескольких дней офицерам группы ГВС "Курахово" и поисковой группы проекта "Эвакуация 200", совместно с представителями Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины выпала возможность прикоснуться к прекрасному – кинематографу… На протяжении нескольких дней съемочная группа работала в месте дислокации СИМИС, а также на улицах населенных пунктов Курахово, Марьинки и Красногоровки. Поэтому кроме сопровождения представителей съемочной группы по Марьинскому району, часть нашей команды даже приняла участие в съемочном процессе фильма», – уточняют в Управлении гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Фото Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ