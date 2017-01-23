«Киевстар» восстановил связь в Мариуполе. Главная

В Мариуполе (Донецкая обл.) полностью восстановлена работа базовых станций мобильного оператора «Киевстар». Об этом «Донецким новостям» сообщила менеджер по связям с общественностью «Киевстар» Алла Лаврентьева.

«Специалисты "Киевстар" полностью наладили работу базовых станций в городе Мариуполе, которые работали с перебоями из-за повреждения магистрального волоконно-оптического кабеля. Так, утром 22 января неустановленные лица повредили магистральный волоконно-оптический кабель телеком-оператора в кабельном колодце в черте города. В результате в течение двух часов базовые станции в Мариуполе и его окрестностях работали в режиме высокой перегрузки, из-за чего абоненты испытывали сложности со связью. Специалисты "Киевстар" 22 января к 10 утра устранили повреждение. В течение следующего часа работа связи в городе была полностью налажена», – сообщила Лаврентьева.

Она подчеркнула, что, к сожалению, это уже не первый случай, когда частные лица с целью хищения кабеля наносят повреждение магистральным линиям телеком операторов. «В результате – страдают абоненты мобильной связи. О данной ситуации проинформированы правоохранительные органы», – констатировали в «Киевстар».

Как сообщалось ранее, утром 22 января в большинстве районов Мариуполя отсутствовала связь оператора «Киевстар». Также это отрицательно сказалось на работе правоохранительных органов, которые вынуждены были перейти на альтернативные источники связи.

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