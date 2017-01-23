К концу 2017 года закроются 300 тыс. предпринимателей, – нардеп. Новости

Волна массового закрытия физических лиц – предпринимателей стала следствием неумелой политики власти, которая, в свою очередь, может поставить под угрозу существование демократических процессов в Украине. Об этом в комментарии INTV в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Александра Кужель.
«В связи с недавними изменениями в налоговом законодательстве на сегодняшний день прекратили деятельность 178 тыс. физических лиц – предпринимателей, но наши ожидания – 300 тыс. к концу 2017 года», – сказала политик. Она считает, что «это не просто закрытие и появление безработных, это угроза существованию демократии в Украине, поскольку только средний класс является залогом и основой для создания демократии».
Кужель также предостерегла украинских чиновников от продолжения такой «разрушительной государственной политики» в отношении малых и средних предпринимателей.
Отвечая на уточняющий вопрос по ряду жалоб от физических лиц – предпринимателей из-за отказов соответствующими государственными органами в возможности прекращения деятельности предприятия, народный депутат напомнила, что еще в 2014 году депутатами был проголосован закон, который фактически упростил обременительную процедуру прекращения предпринимательской деятельности.
«Действует закон, который путем подачи предпринимателем соответствующего заявления к регистратору позволяет закрыть предприятие. Точка. После этого регистратор отправляет информацию в Государственную налоговую службу, и именно с этого момента закрытия государство не имеет права в будущем рассчитывать на налоги, а только подводит результаты по неуплаченным предпринимателем налогам за предыдущие периоды», – пояснила Кужель.
Также она добавила, что именно с этого момента предприниматель может зарегистрироваться в Фонде занятости и получать пособие по безработице.
Источник: Деловой Славянск
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