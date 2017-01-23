Как в «ДНР» уживаются с «республиканскими» паспортами, трудовыми книжками и водительскими правами. Новости

В «ДНР» с 2015 года идет процесс выдачи документов «республиканского» образца. Это паспорта, трудовые книжки, свидетельства о рождении/смерти, заключении брака, водительские удостоверения и временные регистрационные талоны на автомобили и пр. Перечень довольно обширный вплоть до того, что в местных налоговых службах даже обещают выдать копию идентификационного кода Украины.

«Паспорт ДНР»

Выдача «паспортов ДНР» началась 16 марта 2016 года. По состоянию на 1 января 2017 года их получили более 40 тыс. человек, в очереди еще 45 тысяч. При этом согласно последним данным «управления статистики ДНР», по состоянию на 1 декабря 2016 года в «республике» проживает 2 млн 317 тыс. 140 чел.

В системе получения «паспорта ДНР» есть свои подводные камни. Сначала сообщалось, что обладателем такого «документа» может стать гражданин любого государства и даже приводятся цифры о получении «паспорта ДНР» иностранцами (в это число вошли около 100 россиян и порядка 40 граждан Франции, Финляндии, Латвии, Италии, Сербии). Из последней нашумевшей выдачи – получение «паспорта» российским актером Иваном Охлобыстиным. Но с иностранцами вопрос решается на особых условиях.

Рядовому же «гражданину ДНР», чтобы оформить «республиканский» паспорт, нужно иметь местную прописку в неподконтрольном городе. Иначе «паспортный стол» не имеет право выдать новый «документ». Если же прописка на неподконтрольной территории отсутствует, то в местной «миграционной службе» требуют выписаться с территории Украины и получить местную «временную прописку».

Случаи отказа в оформлении достаточно распространены. Например, бывшему харьковскому журналисту Константину Долгову, который с 2014 года активно поддерживал «ДНР» и являлся даже представителем «республики» в России, отказали в получении «паспорта ДНР». Официальная причина – прописка в Харькове, фактическая – Долгов является «внутренней оппозицией» наряду с Губаревым, Пургиным, Ходаковским и пр. лидерами «русской весны».

Конечно, дело можно решить и через «суд» без выписки в Украине. Заявитель должен обратиться в местные «судебные инстанции», предоставить письменные доказательства, что он проживает на неподконтрольной территории, начиная с 7 апреля 2014 года. Также по «закону» необходимо привлечь свидетелей о своем проживании на неподконтрольной территории.

Не менее интересен и тот факт, что (после 1 июня 2016 года) при получении «паспорта ДНР» жителями неподконтрольной территории в графе место рождения стали указывать Украину. До этого срока в вышеупомянутой графе указывали только город и область.

Еще одна отличительная черта «паспорта республиканского образца» – отсутствие процедуры вклеивания второго фото в «документ» после достижения 25 и 45 летнего возраста. После этого срока он считается фактически просроченным. В «миграционной службе ДНР» требуют полной замены «документа» после 25 и 45 лет. А значит, заявитель обязан повторно оплатить обязательную пошлину в размере 250 руб. (116 грн по курсу НБУ). Получается, что подростки получившие «паспорт ДНР» в 16 лет, будут обязаны впоследствии поменять его трижды.

Трудовые книжки «ДНР»

Еще одно нововведение – это использование «трудовых книжек республиканского образца», «закон» о которых был принят в августе 2016 года. Их обязательное использование анонсировали в октябре того же года. До этого на неподконтрольной территории считались действительными только трудовые книжки, выданные при Украине и СССР.

Документы украинского и советского образца, оформленные и действовавшие до 28 августа 2016 года считаются легальными и обмену на новую «трудовую книжку ДНР» не подлежат. Зато новые «трудовые» обязаны оформлять граждане, у которых отсутствуют ранее заведенные трудовые книги или которые принимаются на работу впервые.

Кроме того, в «законе» есть свои оговорки. Уточняется, что если до принятия нового «закона» бланки трудовых книжек оформлялись не правильно (не соответствовали нормативно-правовым актам, действующим до «ДНР»), то необходимо провести полное аннулирование таких трудовых с оформлением новых. Стоимость новой «трудовой» варьируется от 45 руб. (20 грн по курсу НБУ). Поэтому на предприятия сегодня начинают приходить распоряжения сверху, с требованием заменить украинские трудовые книжки на «документы нового образца», если ранее бланки трудовых были заполнены с нарушениями.

При этом при оформлении новой «трудовой книжки» сведения о стаже и трудовой деятельности предыдущих периодов в новую книгу не вносятся. Правда, в ней в отделе кадров могут сделать одну запись с последнего места работы. Но в этом случае предприятие должно быть зарегистрировано на территории «ДНР». Кроме того, старую трудовую книгу украинского образца обещают не изымать у владельца.

Получается, что предоставляя новую «трудовую книжку», работник фактически теряет свой трудовой стаж по обе стороны линии разграничения. Более того, если человек решит переехать на постоянное местожительство на территорию Украины, его не примут на работу по «трудовой книжке ДНР», не учтут такой стаж и при начислении пенсии и пр. Также большинство работников не смогут предъявить новому работодателю старую украинскую трудовую книжку: «республиканская трудовая», как и украинская трудовая книжка с печатями и записями «ДНР» за пределами неподконтрольной территории ни какой юридической силы не имеет.

ИНН

Также сегодня в «ДНР» можно получить копии справок идентификационных номеров (ИНН), которые были присвоены гражданам Украины до 1 июля 2014 года. Заверенную копию ИНН могут выдать в «республиканских налоговых инспекциях» в случае утери или порчи оригинала документа.

Справку выдают на основании заявления в течение 5 рабочих дней. Минус подобного дубликата в том, что копия ИНН легальна исключительно на неподконтрольной территории.

Водительские доки

Жителей обязуют пройти обязательную перерегистрацию транспортных средств в «МРЭО ГАИ ДНР» и по желанию получить местные номерные знаки. По состоянию на 1 января 2017 года номерные знаки «республиканского образца» получили 67 026 автовладельцев. А вот обладателями водительских удостоверений «ДНР» по состоянию на октябрь 2016 года (последние обнародованные данные) стали только 10,5 тыс. жителей неподконтрольной территории.

Пока право на «ношение» украинских номерных знаков сохраняется, также в «ДНР» пока признаются украинские водительские удостоверения. Но в связи с трудностями в оформлении украинских госномеров в «ДНР» возник новый вид преступлений, когда злоумышленники снимают номера с авто и возвращают их за выкуп (Как в «ДНР» приспособились к кражам украинских автономеров. Советы бывалых).

Тем не менее, перевод автосферы на «республиканские» рельсы набирает обороты. Сегодня на дорогах «гаишники» делают замечания тем водителям, которые получили «республиканские номера», но предпочитают ездить на украинских.

Также в списке штрафных санкций «Правил дорожного движения ДНР» уже прописаны:

за управление водителем автомобиля с неперерегистрированными номерами – штраф в размере 340-510 руб. (158 – 237 грн.);

при повторном нарушении – штраф в размере 510 – 1020 руб. (237 – 475 грн).

Кроме того, автомобиль могут временно задержать и принудительно отправить на штраф-стоянку. Оплата расходов по содержанию транспортного средства на стоянке взимается с хозяина за каждые сутки, которые автомобиль простоял на площадке. Ориентировочно водитель легкового автомобиля должен заплатить 200 руб. в сутки (93 грн).

Также водитель должен оплатить услуги эвакуатора при отправке авто на штраф-стоянку: погрузка и выгрузка легкового авто – 600 руб. (279 грн), а за каждый километр доставки – 20 руб. без учета расхода топлива (9 грн).

Цифры в своде штрафов, конечно, прописаны, однако в «ДНР» пока еще не принят «закон», который бы разрешал штрафовать автовладельцев без «республиканских номеров». Но понятно, что принятие норматива – это лишь дело времени. В «ГАИ» подтверждают, что «закон» находится на стадии рассмотрения. То есть вот-вот…

Кроме того, обязательную перерегистрацию авто (физических лиц) с четным годом выпуска обещают продлить до июля 2018 года включительно. Тем не менее юридические лица обязаны будут зарегистрировать автомобили четного года выпуска до 1 апреля 2017 года. А владельцы авто с нечетным годом выпуска должны подать заявления в «МРЭО» с 1 января до 31 декабря 2017 года.

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Конечно, все эти «официальные документы» действительны только в «ЛДНР». Для полноценных государств (ни в Украине, ни в России и пр.) это всего лишь бумажки, не более. Но для людей, оставшихся на неподконтрольной территории, такие «документы» – единственная возможность сосуществования с новой «госсистемой».

При подготовке использовались материалы ресурса «Восстановление Донбасса»

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