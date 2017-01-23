Самые популярные имена детей Украины-2016. Главная

Самыми популярными именами в Украине, которыми чаще всего называли новорожденных мальчиков и девочек в 2016 году, стали Анна и Максим. Об этом сообщает Департамент государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, передает «УНН».

Так, же среди самых популярных имен для девочек отмечаются: Анастасия, Мария, София, Ева, Злата, Виктория, Дарья, Вероника, Соломия и Александра.

Мальчиков чаще всего в 2016 году называли: Александр, Дмитрий, Андрей, Владислав, Денис, Иван, Даниил, Михаил, Артем.

Реже в прошлом году девочек называли Наталья, Яна, Алина, Милана, Лилия. Среди имен, которые давали мальчикам, реже встречались – Богдан, Ярослав, Илья, Егор, Назар, Матвей.

Наблюдаются и определенные региональные особенности в отношении самых популярных имен для малышей, например:

в Днепропетровской области: Альбина, Василиса, Элина, Николь;

в Закарпатской — Доминика;

в Киевской — Арсений;

во Львовской — Юстина, Демьян;

в Полтавской — Гордей;

в Тернопольской — Марианна;

в Харьковской — Лиана, Камилла, Платон.

В Киеве в прошлом году девочек, в основном, называли именами – Мария, София, Анна, Анастасия, Злата, Полина, Кира, Ева, Екатерина, а мальчиков – Артем, Иван, Александр, Максим, Тимофей, Матвей, Михаил, Дмитрий и Андрей.

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