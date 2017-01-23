Прифронтовой Донетчине нужны врачи «скорой помощи». Новости

По данным и.о. директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Игоря Кияшко, при необходимости в 500 специалистах реально в службе «скорой помощи» на Донетчине работает только 200 врачей. С фельдшерами ситуация не такая критическая.

Самую острую проблему с медицинскими кадрами испытывают сельские районы, а также населенные пункты на линии соприкосновения, среди которых Марьинский, Великоновоселковский, Ясиноватский районы, Авдеевка и другие.

Каждая из 179 бригад скорой помощи, которые обслуживают территорию Донетчины, оказывают любой вид экстренной медицинской помощи, не разделяя выезды на инсульт, роды или высокую температуру. Единственное исключение – психиатрические бригады. Таких на всю Донецкую область только три – в Краматорске, Славянске и Мариуполе.

Этого количества недостаточно, говорит Игорь Кияшко. Но чтобы создать дополнительные бригады, нужны специалисты, которых нет.

В прошлом году за счет госбюджета Донецкая область получила 60 современных автомобилей «скорой помощи», их распределили между городами и районами региона. А единственный реанимобиль для новорожденных, который позволяет транспортировать «тяжелых» детей в больницу, отправлен в Краматорск, и в основном обслуживает северный куст региона.

Но машина не выезжает на дом к родителям, чей малыш заболел, пояснил руководитель Центра экстренной медицинской помощи. Она предназначена для перевозки новорожденных из роддома в перинатальный центр или из одного лечебного учреждения в другое, в том числе за пределы области.

В таких случаях детский реанимобиль востребован. Правда, специалистов тоже не хватает в достаточном количестве – в «скорой помощи» трудятся только два детских реаниматолога.

Источник: Вчасно

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