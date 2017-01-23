За неделю переселенцев стало меньше на полторы тысячи . Главная

По состоянию на 23 января по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, в Украине учтено 1 648 852 переселенцев или 1 327 687 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«1 130 594 семьи обратились за назначением пособия, 1 043 430 из них такая помощь назначена», – говорится в сообщении.
Отметим, что, если сравнивать с данными Минсоцполитики, представленными на 16 января, количество переселенцев уменьшилось на 1558 человек.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 17.01.2017 – В Украине 1 млн 650 тыс. переселенцев, – Минсоцполитики
- на 3.01.2017 – В Украине 1,41 млн переселенцев из Донбасса, – ГСЧС
- на 26.12.2016 – За неделю переселенцев в Украине стало на тысячу меньше
- на 19.12.2016 – За неделю число переселенцев увеличилось, но по данным за 2 месяца – сократилось
- на 12.12.2016 – Переселенцев за неделю стало меньше на 2 тыс. чел.
- на 05.12.2016 – За неделю количество переселенцев уменьшилось почти на 8 тыс. чел.
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