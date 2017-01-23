Размеры субсидий в разрезе городов Донецкой области. Новости

Размеры субсидий в разрезе городов Донецкой области

23.01.17 21:25 dnews.dn.ua Новости 91

Размеры субсидий в разрезе городов Донецкой области

В 2016 году в Донецкой области субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначены 383,7 тыс. домохозяйств, что на 45,3% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В декабре число субсидиантов составило 321,4 тыс. Среди таких домохозяйств: 45,9% – домохозяйства из одного человека, 30,8% – из двух, остальные – из трех и более человек.

Общая сумма субсидий составила 220,9 млн грн. Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату услуг ЖКХ на одно домохозяйство в декабре 2016 года составил 1142,0 грн.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2016 р.

 

Кіл-ть домогосподарств, які отримують субсидії, од.

Загальна сума призначених субсидій, грн

Середній розмір призна-чених субсидій, грн

Донецька область

321419

61539182

1142,0

м. Авдіївка

2680

162788

701,7

м. Бахмут (Артемівськ)

19514

4019309

1404,4

м. Вугледар

2832

293483

952,9

м. Добропілля

9346

343442

464,1

м. Дружківка

19023

4214801

1408,2

м. Костянтинівка

21776

8829532

1507,3

м. Краматорськ

53296

6282700

843,3

м. Лиман

(Красний Лиман)

8288

663581

318,6

м. Маріуполь

52995

12429542

1259,5

м. Мирноград

(Димитров)

7418

1325978

828,2

м. Новогродівка

276

4981

138,4

м. Покровськ

(Красноармійськ)

12642

2097606

1209,0

м. Селидове

6724

415440

1266,6

м. Слов'янськ

30731

7646508

1335,2

м. Торецьк

(Дзержинськ)

10711

2802625

1101,2

Бахмутський

(Артемівський)

17566

1505548

828,1

Великоновосілківський

3688

548082

479,1

Волноваський

11318

1893458

1474,7

Добропільський

119

82417

692,6

Костянтинівський

3616

861981

2082,1

Мангушський

(Першотравневий)

5718

1032281

1843,4

Мар'їнський

6760

633639

653,9

Нікольський

(Володарський)

4679

1885872

1727,0

Олександрівський

3646

21644

746,3

Покровський (Красноармійський)

1473

98688

1451,3

Слов'янський

3592

1278702

826,0

Ясинуватський

992

164554

345,7

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