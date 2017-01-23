Размеры субсидий в разрезе городов Донецкой области. Новости

В 2016 году в Донецкой области субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначены 383,7 тыс. домохозяйств, что на 45,3% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В декабре число субсидиантов составило 321,4 тыс. Среди таких домохозяйств: 45,9% – домохозяйства из одного человека, 30,8% – из двух, остальные – из трех и более человек.

Общая сумма субсидий составила 220,9 млн грн. Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату услуг ЖКХ на одно домохозяйство в декабре 2016 года составил 1142,0 грн.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2016 р.