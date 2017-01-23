Размеры субсидий в разрезе городов Донецкой области. Новости

В 2016 году в Донецкой области субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначены 383,7 тыс. домохозяйств, что на 45,3% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
В декабре число субсидиантов составило 321,4 тыс. Среди таких домохозяйств: 45,9% – домохозяйства из одного человека, 30,8% – из двух, остальные – из трех и более человек.
Общая сумма субсидий составила 220,9 млн грн. Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату услуг ЖКХ на одно домохозяйство в декабре 2016 года составил 1142,0 грн.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2016 р.
|
|
Кіл-ть домогосподарств, які отримують субсидії, од.
|
Загальна сума призначених субсидій, грн
|
Середній розмір призна-чених субсидій, грн
|
Донецька область
|
321419
|
61539182
|
1142,0
|
м. Авдіївка
|
2680
|
162788
|
701,7
|
м. Бахмут (Артемівськ)
|
19514
|
4019309
|
1404,4
|
м. Вугледар
|
2832
|
293483
|
952,9
|
м. Добропілля
|
9346
|
343442
|
464,1
|
м. Дружківка
|
19023
|
4214801
|
1408,2
|
м. Костянтинівка
|
21776
|
8829532
|
1507,3
|
м. Краматорськ
|
53296
|
6282700
|
843,3
|
м. Лиман
(Красний Лиман)
|
8288
|
663581
|
318,6
|
м. Маріуполь
|
52995
|
12429542
|
1259,5
|
м. Мирноград
(Димитров)
|
7418
|
1325978
|
828,2
|
м. Новогродівка
|
276
|
4981
|
138,4
|
м. Покровськ
(Красноармійськ)
|
12642
|
2097606
|
1209,0
|
м. Селидове
|
6724
|
415440
|
1266,6
|
м. Слов'янськ
|
30731
|
7646508
|
1335,2
|
м. Торецьк
(Дзержинськ)
|
10711
|
2802625
|
1101,2
|
Бахмутський
(Артемівський)
|
17566
|
1505548
|
828,1
|
Великоновосілківський
|
3688
|
548082
|
479,1
|
Волноваський
|
11318
|
1893458
|
1474,7
|
Добропільський
|
119
|
82417
|
692,6
|
Костянтинівський
|
3616
|
861981
|
2082,1
|
Мангушський
(Першотравневий)
|
5718
|
1032281
|
1843,4
|
Мар'їнський
|
6760
|
633639
|
653,9
|
Нікольський
(Володарський)
|
4679
|
1885872
|
1727,0
|
Олександрівський
|
3646
|
21644
|
746,3
|
Покровський (Красноармійський)
|
1473
|
98688
|
1451,3
|
Слов'янський
|
3592
|
1278702
|
826,0
|
Ясинуватський
|
992
|
164554
|
345,7
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