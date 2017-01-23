Мариуполь скоро будет писать и писаться как Нью-Йорк, Амстердам, Берлин . Новости

Для Мариуполя разрабатывают специальный фирменный шрифт города. Особый шрифт должен будет подчеркнуть особенности города и его бренда. Работа над шрифтом ведется параллельно с совершенствованием логотипа.

Отмечается, что шрифт – важнейшая составляющая бренда города. Без него любые сообщения – лишь картинка. Оригинальный городской шрифт используют в логотипе, буклетах, официальном сайте муниципалитета, праздничных баннерах, уличных указателях, транспорте и т.д.

Автором шрифта Mariupol Typeface стал бердянский дизайнер Андрей Шевченко.

Продуманный фирменный шрифт упорядочивает визуальную часть городской среды и подчеркивает все, что касается официального бренда города. Он может быть туристическим, деловым, а может быть комплексным.

Главное требование к шрифту – универсальность. Качественный городской шрифт достаточно выразительный, чтобы отличаться на общем фоне, и достаточно сдержанный, чтобы не утомлять своим присутствием. Он одинаково хорошо должен читаться и на здании, и на экране смартфона. Гарнитура для города должна отражать его характер, узнавать, при этом быть открытой для добавления новых языков.

Среди городов, известных своим шрифтом, такие как: Нью-Йорк у многих ассоциируется с Helvetica (так как он широко используется в транспорте); среди известных также Амман (Amman Typeface); Амстердам (Avenir); Берлин (BMF Change); Стокгольм (Stockholm Typeface); Пермь (Permian).

В настоящее время работа над шрифтом проходит этап закрытого тестирования.

Источник: Мариуполис