У нас есть серьезные намерения, – Порошенко об освобождении пленных. Главная

Украина решительно настроена на шаги по скорейшему освобождению заложников, удерживаемых в РФ и на неподконтрольных территориях. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», заявляет президент Украины Петр Порошенко.

«У нас есть серьезные намерения относительно скорейшего освобождения украинских, эстонских и других заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях», – сказал он на пресс-конференции в Таллинне в сегодня, 23 января.

Президент выразил сожаление, что ситуация с заложниками, которые удерживаются в РФ, очень серьезная.

«К сожалению, единственное – это консолидированные действия всего мира, как это происходило с Афанасьевым, Солошенко и другими, только солидарные действия приводят к результату. Мы готовы к решительным и скоординированным действиям, как в отношении украинских граждан, включая Сущенко, Сенцова и других, так и в отношении граждан других стран», – сказал Порошенко.

Он также напомнил, что несколько недель назад Украина в одностороннем порядке освободила 15 человек и, соответственно, ждала ответных действий со стороны РФ.

«К сожалению, с российской стороны мы не дождались этого, и мы подчеркиваем, что у нас есть серьезные намерения продолжать эту борьбу», – подытожил глава государства.

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