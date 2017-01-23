Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет, – Муженко. Главная

После возвращение Донбасса под контроль Украины нужно будет заняться разминированием территорий, а на это могут уйти десятки лет. Об этом, как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Генерального штаба Украины в Facebook, заявил начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

«Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет. Мы должны учитывать этот факт и уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров. Эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом», – сказал Муженко.

Он также отметил, что украинские военные инженеры должны быть готовы к выполнению этой работы.

Фото: Facebook Генерального штаба Украины