Родильные дома Донбасса, где можно получить свидетельство о рождении ребенка. Контакты. Новости

Всеукраинский пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении ребенка прямо в родильном доме стартовал в Украине еще в 2015 году. В целом по Украине каждое четвертое свидетельство о рождении выдается по-новому. Данной услугой воспользовались 95 тыс. семей.
Донецкая и Луганская область к этому сервису Министерства юстиции Украины присоединились в 2016 году.
Как сообщает Минюст, на Донбассе сегодня воспользоваться такой услугой можно в 17-ти роддомах Донецкой области и 8-ми в Луганской области.
Донецька область
|
Населений пункт
|
Найменування закладу охорони здоров’я
|
Місцезнаходження закладу охорони здоров’я
|
Телефон
|
м. Авдіївка
|
Пологове відділення Авдіївської центральної міської лікарні Донецької області
|
м. Авдіївка, вул. Комунальна, б. 16
|
(06236) 3-30-09
|
м. Бахмут
|
Бахмутська районна центральна лікарня Донецької області
|
м. Бахмут, вул. Сибірцева, б.15
|
(06274) 2-34-14; 44-64-45
|
смт. Велика Новосілка
|
Комунально-лікувальна профілактична установа «Великоновосілківська центральна районна лікарня»
|
смт. Велика Новосілка, вул. Південна, б.3
|
(06243) 2-06-90
|
м. Волноваха
|
Волноваська центральна районна лікарня Донецької області
|
м. Волноваха, вул. Матросова, б. 5
|
(06244)4-21-85
|
м. Торецьк
|
Центральна міська лікарня м. Торецька Донецької області
|
м. Торецьк, вул. Центральна, б. 55
|
(06247)3-31-48
|
м. Мирноград
|
Пологове відділення Мирноградської центральної міської лікарні у Донецькій області
|
м. Мирноград, вул., Соборна, 20
|
(06239) 6-53-13, 095-699-24-91
|
м. Добропілля
|
Пологове відділення Комунального закладу охорони здоров'я "Добропільська лікарня інтенсивного лікування" №1 Донецької області
|
м. Добропілля, вул. Гагаріна, б.3
|
(06277)2-73-77
|
м. Дружківка
|
Пологове відділення Комунального лікувального закладу «Центральна міська лікарня міста Дружківки»
|
м. Дружківка, вул. Короленка, 12
|
(06267) 4-25-91, 4-43-35
|
м. Костянтинівка
|
Комунальна установа «Костянтинівська центральна районна лікарня № 1»
|
м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, б. 161
|
(06272)2-17-08
|
м. Краматорськ
|
Комунальна медична установа «Міська лікарня
№ 1» міста Краматорська Донецької області
|
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, б.17
|
(06264)41-78-25
|
м. Покровськ
|
КЛПЗ «Покровська центральна районна лікарня»
|
м. Покровськ, вул. Руднєва, б.73
|
(0639) 2-17-43
|
м. Лиман
|
КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня»
|
м. Лиман, вул. Незалежності, б.34
|
(06261) 4-13-61; 4-13-62
|
м. Селидове
|
Комунальна лікувально-профілактична установа
Селидівська центральна міська лікарня
|
м. Селидове, вул. Московська, б.43
|
(06237)7-21-82
|
м. Слов’янськ
|
Комунальне лікувально-профілактичний заклад «Пологовий будинок м. Слов’янська Донецької області»
|
м. Слов’янськ, вул. Університетська, б.15
|
(0662)2-43-66
|
м. Маріуполь
|
Комунальна установа «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки»
|
м. Маріуполь, просп. Миру, б. 80
|
(0629)33-79-80
|
м. Маріуполь
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Перинатальний центр м. Маріуполя»
|
м. Маріуполь, вул. Металургійна, б. 1
|
(0629)40-13-40
|
м. Маріуполь
|
Комунальний заклад «Пологовий будинок № 2 міста Маріуполя»
|
м. Маріуполь, вул. Пашковського, б. 36
|
(0629)58-22-17
Луганська область
|
Населений пункт
|
Найменування закладу охорони здоров’я
|
Місцезнаходження закладу охорони здоров’я
|
Телефон
|
м. Сєвєродонецьк
|
Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня
|
м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2б
|
(06452) 4-34-34
|
м. Старобільськ
|
Старобільське районне територіальне медичне об’єднання
|
м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67
|
(06461) 3-38-92
|
м. Сватове
|
Комунальна установа «Сватівська центральна районна лікарня»
|
м. Сватове, пров. Промисловий, 11
|
(06471) 3-21-69
|
м. Лисичанськ
|
Центральна міська лікарня ім. Тітова
|
м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 424
|
(06451) 7-14-84
|
смт Біловодськ
|
Комунальний заклад «Біловодська центральна районна лікарня»
|
смт. Біловодськ, вул. Петровського, 32
|
(06466) 2-02-11
|
смт Білокуракине
|
Білокуракинська центральна районна лікарня
|
смт. Білокуракине, вул. Центральна,72
|
(06462) 2-28-15
|
м. Рубіжне
|
Рубіжанська центральна міська лікарня
|
м. Рубіжне, вул. Студентська, 19
|
(06453) 6-45-84
|
смт Новопсков
|
Новопсковське районне територіальне медичне об’єднання
|
смт. Новопсков, вул. Леніна, 101 А
|
(06463) 2-46-84
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