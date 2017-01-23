Родильные дома Донбасса, где можно получить свидетельство о рождении ребенка. Контакты. Новости

Всеукраинский пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении ребенка прямо в родильном доме стартовал в Украине еще в 2015 году. В целом по Украине каждое четвертое свидетельство о рождении выдается по-новому. Данной услугой воспользовались 95 тыс. семей.

Донецкая и Луганская область к этому сервису Министерства юстиции Украины присоединились в 2016 году.

Как сообщает Минюст, на Донбассе сегодня воспользоваться такой услугой можно в 17-ти роддомах Донецкой области и 8-ми в Луганской области.

Донецька область

Населений пункт Найменування закладу охорони здоров’я Місцезнаходження закладу охорони здоров’я Телефон м. Авдіївка Пологове відділення Авдіївської центральної міської лікарні Донецької області м. Авдіївка, вул. Комунальна, б. 16 (06236) 3-30-09 м. Бахмут Бахмутська районна центральна лікарня Донецької області м. Бахмут, вул. Сибірцева, б.15 (06274) 2-34-14; 44-64-45 смт. Велика Новосілка Комунально-лікувальна профілактична установа «Великоновосілківська центральна районна лікарня» смт. Велика Новосілка, вул. Південна, б.3 (06243) 2-06-90 м. Волноваха Волноваська центральна районна лікарня Донецької області м. Волноваха, вул. Матросова, б. 5 (06244)4-21-85 м. Торецьк Центральна міська лікарня м. Торецька Донецької області м. Торецьк, вул. Центральна, б. 55 (06247)3-31-48 м. Мирноград Пологове відділення Мирноградської центральної міської лікарні у Донецькій області м. Мирноград, вул., Соборна, 20 (06239) 6-53-13, 095-699-24-91 м. Добропілля Пологове відділення Комунального закладу охорони здоров'я "Добропільська лікарня інтенсивного лікування" №1 Донецької області м. Добропілля, вул. Гагаріна, б.3 (06277)2-73-77 м. Дружківка Пологове відділення Комунального лікувального закладу «Центральна міська лікарня міста Дружківки» м. Дружківка, вул. Короленка, 12 (06267) 4-25-91, 4-43-35 м. Костянтинівка Комунальна установа «Костянтинівська центральна районна лікарня № 1» м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, б. 161 (06272)2-17-08 м. Краматорськ Комунальна медична установа «Міська лікарня № 1» міста Краматорська Донецької області м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, б.17 (06264)41-78-25 м. Покровськ КЛПЗ «Покровська центральна районна лікарня» м. Покровськ, вул. Руднєва, б.73 (0639) 2-17-43 м. Лиман КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» м. Лиман, вул. Незалежності, б.34 (06261) 4-13-61; 4-13-62 м. Селидове Комунальна лікувально-профілактична установа Селидівська центральна міська лікарня м. Селидове, вул. Московська, б.43 (06237)7-21-82 м. Слов’янськ Комунальне лікувально-профілактичний заклад «Пологовий будинок м. Слов’янська Донецької області» м. Слов’янськ, вул. Університетська, б.15 (0662)2-43-66 м. Маріуполь Комунальна установа «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» м. Маріуполь, просп. Миру, б. 80 (0629)33-79-80 м. Маріуполь Комунальний заклад охорони здоров'я «Перинатальний центр м. Маріуполя» м. Маріуполь, вул. Металургійна, б. 1 (0629)40-13-40 м. Маріуполь Комунальний заклад «Пологовий будинок № 2 міста Маріуполя» м. Маріуполь, вул. Пашковського, б. 36 (0629)58-22-17

Луганська область

Населений пункт Найменування закладу охорони здоров’я Місцезнаходження закладу охорони здоров’я Телефон м. Сєвєродонецьк Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2б (06452) 4-34-34 м. Старобільськ Старобільське районне територіальне медичне об’єднання м. Старобільськ, вул. Монастирська, 67 (06461) 3-38-92 м. Сватове Комунальна установа «Сватівська центральна районна лікарня» м. Сватове, пров. Промисловий, 11 (06471) 3-21-69 м. Лисичанськ Центральна міська лікарня ім. Тітова м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 424 (06451) 7-14-84 смт Біловодськ Комунальний заклад «Біловодська центральна районна лікарня» смт. Біловодськ, вул. Петровського, 32 (06466) 2-02-11 смт Білокуракине Білокуракинська центральна районна лікарня смт. Білокуракине, вул. Центральна,72 (06462) 2-28-15 м. Рубіжне Рубіжанська центральна міська лікарня м. Рубіжне, вул. Студентська, 19 (06453) 6-45-84 смт Новопсков Новопсковське районне територіальне медичне об’єднання смт. Новопсков, вул. Леніна, 101 А (06463) 2-46-84

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