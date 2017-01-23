В Донецке демонтируют главную елку «ДНР» (Фото). Главная

Сегодня, 23 января, коммунальные службы Донецка начали демонтировать главную новогоднюю елку «ДНР» на центральной площади Ленина. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Работы планируется закончить в течение трех дней, сообщила корр. ДАН и.о. заместителя главы администрации города Татьяна Андрюшина.

«Мы заказали автовышки у МЧС ДНР для того, чтобы разобрать конструкцию. В течение трех дней планируется закончить процесс», – рассказала представитель «администрации Донецка» Татьяна Андрюшина.

Напомним, что главная елка «ДНР» была открыта 23 декабря 2016 года. Высота елки – 23 м, она была украшена светодиодной гирляндой длиной более 3 км, цвет украшений – сине-белый.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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