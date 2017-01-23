Порошенко над Донбассом установил четвертую военно-воздушную зону. Новости

На Донбассе создана четвертая военно-воздушная зона «Восток», которая распространяется также на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, новая зона проходит по внешней границе прибрежных вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с РФ.

«Воздушное пространство над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей в пределах военно-воздушной зоны "Восток" относится к зоне ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных Законом Украины для временно оккупированных территорий», – отмечается в документе.

Ранее в указе президента значились только три военно-воздушные зоны – «Юг», «Центр» и «Запад», а также отдельный военно-воздушный район, охватывающий аннексированный Крым.

Отмечается, что границами зон являются условные вертикальные поверхности, которые проходят по линии границы вокруг и по прямым линиям внутри страны.