С начала конфликта на Донбассе освобождены 3100 чел., сейчас 110 – в плену, 490 – пропавшие без вести, – СБУ. Главная

На сегодняшний день найдены и освобождены из плена «ЛДНР» почти 3100 человек, в плену остается 110 заложников и 490 пропавших без вести. Об этом сегодня, 23 января, в эфире «112.Украина» сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

«Опубликование списков [Надеждой Савченко] не дает нам возможности ускорить процесс освобождения или поиска без вести пропавших», – заявил Тандит.

По его словам, существуют официальные структуры, которые непосредственно занимаются процессом освобождения пленных.

«Освобождено и найдено уже почти 3100 человек. Осталось 110 заложников и 490 без вести пропавших ребят. И мы будем заниматься поиском этих ребят, пока не найдем самого последнего. Для нас это наша миссия, наш долг», – отметил советник главы СБУ.

При этом Тандит добавил, что если у кого-то есть возможность помогать освобождать заложников, нужно это делать, однако важно при этом не мешать спецслужбам.

Также он отметил, что публикацией своих списков Савченко оказала деструктивное влияние на процесс освобождения заложников.

Напомним, 10 января народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на территории «ЛДНР» и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют «ЛДНР».

16 января эти списки были откорректированы. Так, в списке лиц, которых требует выдать «ДНР», содержится 525 фамилий, в списке «ЛНР» – 378 человек. Согласно спискам Савченко, на неподконтрольной части Донбасса незаконно удерживаются 137 украинцев.

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