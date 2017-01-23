Вокруг Донецка начались бои. Главная

В зоне военного конфликта на Донбассе продолжает сохраняться напряженная обстановка. Как рассказывают жители неподконтрольного Донецка, с наступлением вечера город сотрясают звуки залпов артиллерии и взрывы, передает «Сегодня.ua».

«Часов с четырех дня развлекаются: то из автоматов стреляют, то из гранатометов в сторону Марьинки. Все мы стали дергаными, нервными, очень устали так жить», – говорит жительница Петровского района Анна Омельяненко.

Вместе с тем, горожане отмечают, что также бои ведутся и на северных окраинах города – в районе ясиноватской развязки, которую можно назвать одной из самых «горячих» точек на линии фронта.

«Уже минут сорок неспокойно на севере – в районе аэропорта и авдеевской промзоны. Слышны частые залпы минометов, взрывы падающих снарядов и очереди крупнокалиберных пулеметов», – рассказывает житель Киевского района Илья.