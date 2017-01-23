Алкоголики вымирают, их сменяют наркоманы, – главный нарколог Мариуполя. Новости

За 2016 год в наркодиспансере Мариуполя с алкогольной зависимостью числится 4 494 человека, а «группа риска» по алкоголю – 1 143 человека. С наркотической зависимостью состоит на учете 1 881 человек, а «группа риска» составляет 1 280. Об этом сообщил Александр Пиенко, главный врач «Городского наркологического диспансера» в Мариуполе.

280 мариупольцев перенесли острый алкогольный психоз, а у 27 людей зарегистрирован хронический алкогольный психоз. Стационарно в стенах «Городского наркологического диспансера» пролечено за 2016 год 299 человек.

Однако эти статистические цифры не показывают реальную картину происходящую в городе, считает Александр Пиенко. Ведь многие нарко- и алкозависимые получают лечение не в коммунальных учреждениях, а в частных медицинских или духовных центрах. «Мы видим лишь вершину айсберга», – утверждает нарколог.

Из позитивного: есть снижение числа алкозависимых. К сожалению, число наркозависимых растет. По итогам прошлого года – на 60 человек.

«Алкоголики вымирают. Их сменяют наркоманы», – сказал Пиенко. По его мнению, это связано с ростом цен на спиртосодержащие и низким качеством более дешевого алкоголя.

По словам главврача, сейчас среди молодежи распространено потребление кодеиносодержащих препаратов. На стандартном уровне держится потребление амфитамина и метамфитамита, однако опитаты стали употреблять реже. Также среди наркоманов остается актуальным употребление каннабиса. По его наблюдениям каннабис употребляют чаще мужчины, чем женщины, опиаты и метамфитамины – 50/50, «ну, а кокаин – это просто удел богатых».

Самостоятельно за помощью в наркологию обращаются крайне редко. «Их очень мало и приходят они от безысходности», – говорит Александр Пиенко. Чаще в больницу наркоманов приводит полиция или молодые люди попадают сюда по направлению учебных заведений или после обращения родителей.

Разработано несколько способов лечения наркоманов. Анонимное лечение проводится за средства обратившегося. Но оно эффективно только на начальной стадии зависимости. Амбулаторное предусматривает прохождение процедур, которые наркозависимый посещает в свободной форме. Третья форма лечения (наиболее распространенная) – полная изоляция от внешнего мира на 1 месяц. За это время пациент получает медикаментозные средства и помощь психолога.

25-летний Cергей пять лет употребляет разные дурманящие средства, но не считает себя наркозависимым. Он рассказал, сколько стоит сегодня наркота на черном рынке Мариуполя:

коробок конопли (3,5 грамма) – от 200 до 300 грн;

1 грамм амфетамина (фена) – 500 – 600 грн.

Он отмечает, что на 17-м микрорайоне в одной аптеке есть все ингредиенты для «варки винта» (наркотик, изготавливаемый самодельно).

«Они там продают прям все, что надо... и одним разом можно купить все необходимое. Продавщицы делают вид, что не понимают, хотя как тут не понять», – смеется он.

По словам Сергея, в городе есть множество людей, торгующих наркотиками прямо на дому, но они редко занимаются на дому изготовлением. Наверное, это затрудняет работу правоохранителей. К примеру, покупатель может позвонить продавцу и спросить, есть ли наркотик у него сейчас или нет, если продавец дает положительный ответ, то можно приехать к нему и забрать товар.

Мир наркоманов – закрытый. Чтобы туда не проник случайный «зритель», в этой среде пользуются особым жаргоном. Например, по телефону они никогда не называют наркотики своими именами и используют специальные шифры. Любопытно, что одна из популярных «точек» по продаже наркотиков в Мариуполе находится невдалеке от здания ОБОПа.

Полиция в свою очередь сообщает о своих успехах в борьбе с наркоманией. За прошлый год в Мариуполе удалось «закрыть» 17 наркопритонов. В своем отчете правоохранители указывают на то, что за 2016 год 412 раза фиксировали наркотики у мариупольцев. И общая масса изъятых наркотических средств у граждан – около 40 кг.

412 раз находили правоохранители запрещенные растения, порошки и таблетки у жителей Мариуполя во время патрулирования улиц, на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах и при проведении обысковых мероприятий.

Всего же за 2016 год правоохранители открыли 11 уголовных производств по ст. 307 ст., 579 по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) и 23 по ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Источник: Сайт города Мариуполя