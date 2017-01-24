На Луганщине в магазине выявили продукцию, зараженную африканской чумой свиней. Главная

В Сватово (Луганская обл), в магазине «Наша Ряба» была выявлена продукция, зараженная вирусом африканской чумы. Об этом сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

«В ходе проведения специалистами государственной продовольственно-потребительской службы профилактических мероприятий в Сватовском районе по факту обнаружения 18 января заражения африканской чумой свиней в магазине «Наша Ряба» изъята проба костного мозга свиньи. Проба направлена на исследование в Днепропетровскую региональную лабораторию ветеринарной медицины Главного управления государственной продовольственно-потребительской службы в Днепропетровской области», – говорится в сообщении.

По результатам исследования патологического (биологического) материала проба дала положительный результат заражения африканской чумой свиней, что свидетельствует о нарушении ветеринарных правил, которые привели к распространению эпизоотии (АЧС) на территории Сватово.

Также, по словам Погукай, в двух частных хозяйствах населенного пункта Новоайдар выявлен факт гибели четырех свиней вследствие заражения африканской чумой свиней. Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новоайдарской РГА территория Новоайдара объявлена неблагополучной по АЧС и установлен карантин.

Указанной комиссией утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания АЧС.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 251 УК Украины «Нарушение ветеринарных правил».

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