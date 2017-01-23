К Новому году на подконтрольной Донетчине проживало 4,3 млн человек. Главная

По состоянию на 1 декабря 2016 года численность населения на подконтрольной части Донецкой области составила 4 млн 247 тыс. 164 чел. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
В течение января-ноября численность населения уменьшилась на 17 тыс. 981 чел., в том числе:
- в результате естественного сокращения – на 15 тыс. 692 чел.;
- за счет миграционного сокращения – на 2 тыс. 289 чел.
Основні демографічні показники (осіб)
|
|
Січень–листопад 2016
|
Січень–листопад 2015
|
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 грудня
|
4247164
|
4267259
|
Середня чисельність наявного населення у січні–листопаді
|
4256154
|
4282254
|
Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 грудня
|
4234279
|
4254374
|
Середня чисельність постійного населення у січні–листопаді
|
4243269
|
4269369
|
Загальний приріст, скорочення (–) населення
|
–17981
|
–29991
|
Природний приріст, скорочення (–) населення
|
–15692
|
–21275
|
Кількість живонароджених
|
17772
|
15608
|
Кількість померлих
|
33464
|
36883
|
з них дітей у віці до 1 року
|
155
|
143
|
Міграційний приріст, скорочення (–) населення
|
–2289
|
–8716
В управлении отметили, что оценка численности населения осуществлена на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства. При этом не учитывались данные временно неподконтрольной территории Донецкой области.
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