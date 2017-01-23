К Новому году на подконтрольной Донетчине проживало 4,3 млн человек. Главная

К Новому году на подконтрольной Донетчине проживало 4,3 млн человек

23.01.17 22:25 dnews.dn.ua Новости 1

К Новому году на подконтрольной Донетчине проживало 4,3 млн человек

По состоянию на 1 декабря 2016 года численность населения на подконтрольной части Донецкой области составила 4 млн 247 тыс. 164 чел. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В течение января-ноября численность населения уменьшилась на 17 тыс. 981 чел., в том числе:

  • в результате естественного сокращения – на 15 тыс. 692 чел.;
  • за счет миграционного сокращения – на 2 тыс. 289 чел.

Основні демографічні показники (осіб)

 

Січень–листопад 2016

Січень–листопад 2015

Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 грудня

4247164

4267259

Середня чисельність наявного населення у січні–листопаді

4256154

4282254

Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 грудня

4234279

4254374

Середня чисельність постійного населення у січні–листопаді

4243269

4269369

Загальний приріст, скорочення (–) населення

–17981

–29991

Природний приріст, скорочення (–) населення

–15692

–21275

Кількість живонароджених

17772

15608

Кількість померлих

33464

36883

   з них дітей у віці до 1 року

155

143

Міграційний приріст, скорочення  (–) населення

–2289

–8716

В управлении отметили, что оценка численности населения осуществлена на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства. При этом не учитывались данные временно неподконтрольной территории Донецкой области.

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