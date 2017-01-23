К Новому году на подконтрольной Донетчине проживало 4,3 млн человек. Главная

По состоянию на 1 декабря 2016 года численность населения на подконтрольной части Донецкой области составила 4 млн 247 тыс. 164 чел. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В течение января-ноября численность населения уменьшилась на 17 тыс. 981 чел., в том числе:

в результате естественного сокращения – на 15 тыс. 692 чел.;

за счет миграционного сокращения – на 2 тыс. 289 чел.

Основні демографічні показники (осіб)

Січень–листопад 2016 Січень–листопад 2015 Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 грудня 4247164 4267259 Середня чисельність наявного населення у січні–листопаді 4256154 4282254 Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 грудня 4234279 4254374 Середня чисельність постійного населення у січні–листопаді 4243269 4269369 Загальний приріст, скорочення (–) населення –17981 –29991 Природний приріст, скорочення (–) населення –15692 –21275 Кількість живонароджених 17772 15608 Кількість померлих 33464 36883 з них дітей у віці до 1 року 155 143 Міграційний приріст, скорочення (–) населення –2289 –8716

В управлении отметили, что оценка численности населения осуществлена на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства. При этом не учитывались данные временно неподконтрольной территории Донецкой области.