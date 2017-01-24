8 детей, вывезенных незаконно за границу, вернули в Украину. Главная

За период с декабря 2015 по декабрь 2016 года в Украину из-за границы было возвращено 8 детей, которых незаконно вывез за границу один из родителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

На основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года (в 2016 году исполнилось 10 лет со дня вступления ее в силу) было возвращено:

5 детей из из США;

2 – из ФРГ;

1 ребенок возвращен из Российской Федерации.

В то же время из Украины в страны постоянного проживания в 2016 году было возвращено 2 детей (в Канаду и Итальянскую Республику).

В среднем за 10 лет Министерством юстиции как Центральным органом по выполнению Конвенции обработано 438 заявлений из которых:

181 заявление направлено в иностранные центральные органы (в том числе 153 заявления о возвращении ребенка в Украину и 28 заявлений об обеспечении права доступа к ребенку, который постоянно проживает за границей);

257 заявлений получено от иностранных центральных органов (в том числе 215 заявлений о возвращении ребенка в государство постоянного места жительства и 42 заявления об обеспечении права доступа к ребенку, который постоянно проживает в Украине).

В настоящее время 95 государств мира являются участниками Конвенции и сотрудничают в ее рамках. На сегодня Конвенция применяется в отношениях между Украиной и 75 государствами.

Вышеперечисленными вопросами в Минюсте занимается Управление международной правовой помощи Департамента международного права, телефоны + 38 (044) 279-56-74, + 38 (044) 279-72-56.