Сына мэра Лисичанска арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Новости

Лисичанский городской суд Луганской области арестовал подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Сергея Шилина Сергея. Об этом «Українським новинам» сообщил его адвокат Александр Овчаренко.

«Суд избрал ему самую жесткую меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца. Еще и без права внесения залога, что является незаконным, так как ему инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести», – сказал он.

По мнению защитника, определенные силы заинтересованы политизировать этот процесс.

Адвокат также заявил, что его подзащитный не скрывался в Германии и был незаконно объявлен Украиной в розыск по линии Интерпола.

Защита намерена обжаловать арест Шилина.

Как сообщалось ранее, 18 января Германия экстрадировала в Украину Сергея Шилина, сына Лисичанского городского головы. 23 января молодого человека решением суда взяли под стражу.

Напомним, в августе 2016 года в Лисичанске у кафе-бара «Бардак» двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили 33-летнего горожанина, затолкали его в багажник автомобиля «Mercedes-Benz» и уехали с места происшествия. Похитителей остановили патрульные полицейские. По факту происшедшего было начато досудебное расследование по статьям «незаконное лишение свободы» и «хулиганство». Местные СМИ сообщают, что одним из участников инцидента был Сергей Шилин.

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