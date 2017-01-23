В Северодонецке приступят к строительству 8-ми домов для переселенцев. Ждут, когда сойдет снег. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) для переселенцев и военнослужащих вместо запланированных 10 четырехэтажных домов построят 2 девятиэтажных и 6 четырехэтажных. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал инициатор строительства, командир взвода 34-ого батальона 57-ой отдельной мотопехотной бригады Константин Ильченко, который сам является переселенцем из Должанска (до переименования Свердловск, Луганская обл.).

Ильченко рассказал, что на данном этапе уже подготовлена сама программа по строительству жилья. «Солдатские комитеты стали разработчиками программы по Северодонецку. Идея развития территории объединила всех – мы были поражены. Очень мощное большинство депутатов горсовета поддерживают это», – сказал активист.

А вот с финансированием не все так просто. «Не местный и не областной совет выделяет деньги. Местный совет участвует в проектировании, помогает землей. Земля уже есть, послезавтра на сессии будет принято решение, у нас готов финансовый инструмент, с которым можно идти к премьер-министру Гройсману, в профильное министерство к Туке, предметно говорить о деньгах», – отметил Ильченко.

Ранее он говорил об инициативе построить в Северодонецке 10 четырехэтажных домов для переселенцев и военных. Но планы откорректированы. «Сегодня утверждается программа, которая будет представлена 2-мя девятиэтажными домами и 6-ю четырехэтажными. Стоимость программы – более 360 млн грн. Это десятая часть от потребностей по Северодонецку», – уточнил активист.

Он отметил, что проблемой также является процесс передачи квартир после окончания строительства. «Там есть еще одна проблема: масса очередников, которые не являются переселенцами, но стоят в очереди много лет. И здесь конфликт интересов. Мы говорим: придут деньги на территорию, город будет развиваться. Все понимают: как только мы освободим территории, основная масса переселенцев переедет в свои дома. Эта освободившаяся жилплощадь переходит очередникам. Более того, мы нашли общий язык с местными властями относительно участников боевых действий, которые являются не только переселенцами, а и жителями этих районов. Будет выделена квота, у них будет приоритет – и здесь нет расхождений», – пояснил Ильченко.

Он также дополнил, что в идеальном варианте бюджет развития область получит с февраля-марта. «Думаю, за февраль мы пройдем этот этап. А со сходом снега можно рыть фундамент», – резюмировал активист.

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