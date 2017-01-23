Если США отвернутся от Украины, Киев попытается силой разрешить ситуацию на Донбассе, – аналитик. Новости

Если Вашингтон отвернется от украинцев, не исключено, что Киев предпримет попытку силового разрешения ситуации на Донбассе. С украинской точки зрения терять будет нечего. Об этом в интервью польскому изданию «Wirtualna Polska» сказал Даниэль Шелиговский – аналитик программы «Восточная Европа» Польского института международных отношений (PISM)

«Я думаю, Путин не решится использовать военные средства. Это самый затратный инструмент из всех, какими он обладает. У него есть гораздо более простые рычаги влияния, которые не требуют таких расходов. Например, он может пустить в дело так называемую пятую колонну, воспользовавшись внутренней ситуацией на Украине, где нарастает недовольство из-за коррупции, экономических проблем, роста тарифов на коммунальные услуги и отопление. Впрочем, все это мы уже видим: в последнее время прошло много антиправительственных демонстраций, организаторами которых выступали популисты и круги, связанные с олигархами», – сказал Шелиговский.

Он напомнил, что в Украине есть силы, которые были бы готовы договориться с Путиным. В этой связи, по словам эксперта, идет пропагандистское наступление, цель которого – убедить украинцев, что киевскому правительству следует пойти на договоренности с Москвой. Причем такие предложения пользуются довольно сильной общественной поддержкой. «Это довольно заметная часть общества, опросы говорят, что от 20 до 25% населения поддерживает идею нейтрального статуса Украины. Они не хотят ни интеграции с ЕС, ни вступления в российский экономический союз, и считают, что следует поддерживать экономические отношения с обеими сторонами, не вступая ни в один военный блок. На этом поле как раз могут развернуть свою активность олигархи и Кремль», – констатировал Шелиговский.

Эксперт считает, что новая американская администрация Трампа не перестанет поддерживать Киев. «Трамп будет в некоторой степени зависеть от Конгресса, перевесом в котором обладает Республиканская партия, активно поддерживающая Украину. Но если Вашингтон отвернется от украинцев, например, решит прекратить финансовую помощь, не исключено, что Киев предпримет попытку силового разрешения ситуации на Донбассе. С украинской точки зрения терять будет нечего», – резюмировал Шелиговский.

Источник: ИноСМИ