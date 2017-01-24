В Мариуполе бухгалтера бюро судебно-медицинской экспертизы посадили на 7 лет с конфискацией. Новости

За совершение коррупционного преступления в Мариуполе должностное лицо Коммунального учреждения здравоохранения «Донецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы» приговорено к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«Завершено судебное разбирательство в отношении бухгалтера по расчету заработной платы КУЗ "Донецкое областное бюро СМЭ" по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины», – говорится в сообщении.

Так, на основании составленных ею заведомо ложных документов КУЗ «Донецкое областное бюро СМЭ» необоснованно были перечислены в пользу третьих лиц деньги в общей сумме почти 400 тыс. грн.

Благодаря собранным доказательствам в ходе досудебного расследования решением Ильичевского районного суда Мариуполя должностное лицо КУЗ «Донецкое областное бюро СМЭ» признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно хозяйственных функций сроком на 2 года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.