ЮНИСЕФ устраивает для детей-переселенцев турнир по футболу. Все расходы берут на себя. Главная

5 тыс. детей-переселенцев примут участие в футбольном турнире от ЮНИСЕФ. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис

«Спорт — очень интересный вид деятельности. Через спорт и взаимодействие во время спортивных соревнований дети могут общаться, выражать радость и свои тревоги», – пояснила выбор направления Джованна Барберис.

Она уточнила, что соревнования начнутся весной, а финал состоится в Киеве. «С учетом нашего опыта проведения предыдущего турнира в этом году мы привлечем к соревнованиям более 5 тысяч мальчиков и девочек (учащиеся более 300 школ). Это дети-переселенцы, которые проживают в разных населенных пунктах. Соревнования в прошлом году были благоприятными для детей, смогли развить и укрепить навыки общения и взаимодействия. Мы уверены, что такая деятельность очень полезна для социальной интеграции и единения. Это мероприятие будет полезным для детей, которые пострадали от войны. Прежде всего, речь идет о таких жизненных навыках, как умение работать в команде, поддерживать друг друга», – сказала представитель ЮНИСЕФ.

Барберис пояснила, что целенаправленно хотели привлечь девочек к участию в командах, чтобы дать им равные возможности. «Кроме того, женский футбол становится более популярным как на мировом уровне, так и в Украине. А совместные игры полезны как для девочек, так и для мальчиков», – продолжила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Сейчас расписание игр еще составляется. Школы, из которых будут отобраны команды, находятся в областях, где больше всего размещено переселенцев: Донецкая, Луганская, Запорожская, Харьковская, Днепропетровская области. «Мы не можем рассчитывать, что родители будут платить за такие мероприятия – все обеспечивает ЮНИСЕФ (включая спортивную форму, оборудование, мячи, которые уже были предоставлены школам). Стоимость переездов и размещение тоже покрывается», – констатировала Барберис.

Она напомнила, что «мы не только играем в футбол» «Мы ведем активную деятельность на востоке Украины. В этих областях одно из приоритетных направлений – обеспечение водой, предметами гигиены. Кроме того, мы ведем деятельность по восстановлению систем водоснабжения, где это возможно. Восстанавливаем поврежденные школы, обеспечиваем предметами для обучения и обучаем противоминной безопасности. Тысячам детей мы предоставляем психосоциальную помощь, провели подготовку более 5 тыс. учителей, социальных работников, психологов в предоставлении такой поддержки. Мы работаем в сфере охраны здоровья, предоставляем вакцины и лекарственные препараты, оказываем поддержку правительству Украины в ускорении и реализации реформ, прежде всего, в социальном секторе: охрана здоровья, социальная защита, образование», – сказала Барберис.

При этом у ЮНИСЕФ есть возможность предоставлять помощь детям на неподконтрольных территориях. «Мы оказываем гуманитарную помощью для регионов, которые не контролируются правительством Украины. У нас есть офисы в Донецке и в Луганске. Семьи могут связаться с ЮНИСЕФ через эти офисы», – уточнила представитель организации.

По словам Барберис, основная трудность работы на неподконтрольных территориях – проблема безопасности. «Кроме того, не всегда легко получить доступ туда. Мы оказываем необходимую помощь, но нельзя сказать, что она предоставляется в полном объеме», – резюмировала глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.