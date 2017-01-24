Родственники погибших в автобусе под Волновахой хотят завершения расследования. Главная

Родственники погибших и пострадавших при обстреле гражданского автобуса под Волновахой Донецкой области в 2015 году подали жалобу на Украину и Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте юридической фирмы ILF.

«Спустя два года после трагедии под Волновахой (во время обстрела блокпоста погибло 10 пассажиров автобуса, 18 ранено) расследование преступления не завершено. Родственники погибших и пострадавших больше не надеются на правосудие в Украине и подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)», – сказано в сообщении.

По информации юрфирмы, заявители хотят завершения расследования и наказания виновных. Как отметил специалист по защите прав в ЕСПЧ, советник юрфирмы ILF Андрей Кристенко, два года спустя надежда найти непосредственных исполнителей крайне мала, однако тщательное расследование могло быть вскрыть множество важных деталей, которые могли бы предотвратить другие трагедии.

«Основная претензия заявителей – нарушение права на жизнь и бездействие государства. Государство могло попытаться предупредить эту трагедию, минимизировать последствия. А если она уже случилась – провести эффективное расследование», – объясняет Кристенко.

Официальная причина, по которой не ведется расследование, – предполагаемое место, откуда велся обстрел, находится на неподконтрольной украинским властям территории, и следствие не может туда попасть. Это — универсальный ответ на многие жалобы по ведению расследований в зоне АТО. Но это и признание следственными органами собственной неэффективности, считает юрист, что дает официальный повод подать жалобу в ЕСПЧ.

Также юрист отметил, что сейчас на сайте ЕСПЧ создан специальный раздел для жителей Донецкой и Луганской областей. По его словам, такого не делали ни для одной страны Европы.

По многим делам, которые рассматривает ЕСПЧ, принимается решение о денежной компенсации. Но, по словам Кристенко, в жалобе пока не идет речь о денежных компенсациях – сейчас заявителям нужно, чтобы украинская правоохранительная система обратила на них внимание и пошла на диалог. По подсчетам юристов, рассмотрение дела в ЕСПЧ займет не менее 3 лет.

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