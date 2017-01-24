СБУ не составляла списки пленных, опубликованные Савченко. Главная

Списки пленных и пропавших без вести в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей и на территории РФ, опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко, составлялись не Службой безопасности, а, возможно, представителями ОРДЛО. Об этом в эфире «112 Украина» сказал советник главы СБУ Юрий Тандит.
«Мы не передавали списки Надежды Савченко. Списки, о которых она говорит, возможно, подавались представителями ОРДЛО», – заявил Тандит.
Он пояснил, что списки заложников со стороны ОРДЛО имеют некорректные данные.
«В списках, которые подают со стороны ОРДЛО, очень много некорректных данных, в них разные люди, в том числе люди, которые не имеют отношения к событиям в антитеррористической операции, которую проводит Украина», – пояснил Тандит.
По его словам, опубликованные Савченко списки не повлияли на улучшение процесса обмена пленными.
«Пока эти списки, опубликованные Надеждой Савченко, нам не помогают, а наоборот – добавляют вопросов», – добавил советник главы СБУ.
Напомним, 10 января народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на территории «ЛДНР» и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют «ЛДНР».
16 января эти списки были откорректированы. Так, в списке лиц, которых требует выдать «ДНР», содержится 525 фамилий, в списке «ЛНР» – 378 человек. Согласно спискам Савченко, на неподконтрольной части Донбасса незаконно удерживаются 137 украинцев.
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