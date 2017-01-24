Украина подала 5 межгосударственных исков против России в Европейский суд по правам человека. Главная

Минюст Украины подал 5 межгосударственных исков против России в ЕСПЧ. Об этом сообщает «Корреспондент».

Украина с 2014 года подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пять межгосударственных исков против России, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире «Пятого канала».

«Есть 5 больших дел Украины против России в ЕСПЧ», – сказал он.

Министр рассказал, что речь идет об исках, которые связаны с событиями в Крыму и в Донбассе и с «нарушением там прав человека». Он добавил, что есть также блок дел о детях-сиротах, которые были вывезены в Россию из Донбасса. По мнению Петренко, по итогам рассмотрения данных исков удастся создать «позитивный для Украины прецедент».

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