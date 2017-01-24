Украина подала 5 межгосударственных исков против России в Европейский суд по правам человека. Главная

Минюст Украины подал 5 межгосударственных исков против России в ЕСПЧ. Об этом сообщает «Корреспондент».
Украина с 2014 года подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пять межгосударственных исков против России, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире «Пятого канала».
«Есть 5 больших дел Украины против России в ЕСПЧ», – сказал он.
Министр рассказал, что речь идет об исках, которые связаны с событиями в Крыму и в Донбассе и с «нарушением там прав человека». Он добавил, что есть также блок дел о детях-сиротах, которые были вывезены в Россию из Донбасса. По мнению Петренко, по итогам рассмотрения данных исков удастся создать «позитивный для Украины прецедент».
Читайте также:
- В ЕСПЧ – более 3 тысяч исков украинских граждан к Российской Федерации
- ЕСПЧ принял на рассмотрение два иска украинских переселенцев о нарушении права на участие в местных выборах
- В «ДНР» заявляют, что подали 840 жалоб в Европейский суд по правам человека
- Пострадавший во время обстрела автобуса под Волновахой получил компенсацию от местной власти. Теперь нацелен на ЕСПЧ
- Родственники погибших в результате обстрела автобуса под Волновахой обратились в ЕСПЧ
- Как украинцы пытаются отстоять свое жилье в зоне АТО
- Украинцы подают иски в Европейский суд одновременно против Украины и России
Комментарии