Молодых женщин из зоны АТО хотели поставлять в качестве секс-рабынь заграницу (Фото). Главная

Правоохранителям удалось предотвратить продажу девушки в сексуальное рабство заграницу и задержать организатора секс-бизнеса, которая выбирала в «жертвы» исключительно жительниц зоны АТО. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

21-летняя жительница Запорожской области решила воспользоваться уязвимым состоянием женщин, пострадавших от войны. Злоумышленница имела связи в Турции и договорилась о поставке девушек, которым была уготована судьба секс-рабынь.

Реализуя свой план, девушка специально приехала в Донецкую область, чтобы подыскать кандидаток. Ее мишенью были молодые женщины из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Вербовщица собирала информацию о тех, кто имел материальные трудности, обзванивала их и обещала им «золотые горы» в обмен на предоставление услуг интимного характера. Все - строго конфиденциально. Женщина использовала развитые методы конспирации, представлялась другим человеком, никто из кандидаток не знал, кто она на самом деле.

Однако, незаметно для злоумышленницы, о ее намерениях стало известно сотрудникам управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Донецкой области. Благодаря оперативной работе, которую развернули в зоне АТО полицейские, они быстро вышли на подозреваемую и установили ее личность.

Оперативники узнали, что турецкий «заказчик» выбрал одну из кандидаток, и сейчас готовится ее выезд за границу. «Жертвой» торговцев людьми стала 25-летняя мариупольчанка, которая осталась без работы и сама воспитывает маленького сына.

Организаторы секс-бизнеса оплачивали проезд в Турцию и оформление заграничного паспорта. Эти деньги девушка должна была «отработать».

Полицейские документировали преступную деятельность злоумышленницы несколько месяцев, готовя операцию по задержанию. Задерживали в Запорожье, непосредственно перед вылетом в Киев, откуда девушка должна была отправиться в Турцию.

В Запорожскую область отправились несколько групп оперативников. В целях конспирации подозреваемая в аэропорт не поехала, а встретилась с девушкой на улице. Правоохранители перекрыли район в данном месте. Посредница была задержана в момент, когда давала мариупольчанке инструкции относительно того, как проходить таможенный контроль, как вести себя в Турции.

У задержанной были изъяты чек о переводе денег для оплаты изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, черновые записи, мобильные телефоны, ноутбук и т.д., которые использовались при организации противоправной деятельности.

Было установлено, что злоумышленницей были завербованы еще несколько девушек, которых удалось спасти от сексуального рабства. Все они - жительницы Донецкой области, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах. Сообщается, что информация об этом будет передана в социальные службы для решения вопроса о предоставлении им помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.149 «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд избрал для злоумышленницы меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области