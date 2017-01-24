Ситуация в пунктах пропуска 24 января. Главная

Сегодня утром, 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 января линию разграничения через КПВВ пересекли 22,2 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 5910 человек и 920 транспортных средств;

«Марьинка» – 5620 человек и 1135 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 4335 человек и 1005 транспортных средств;

«Гнутово» – 2920 человек и 660 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 3455 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/150;

«Марьинка» – 250/150;

«Новотроицкое» – 40/50;

«Гнутово» – 120/30.

Фото: 112.ua